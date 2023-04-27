KMW и Rheinmetall выяснят в суде вопрос прав на ОБТ "Леопард"

ЦАМТО, 26 апреля. По информации немецких СМИ, Krauss Maffei Wegmann (KMW) подала в суд на компанию Rheinmetall из-за спора об авторских правах на танк "Леопард".

Мюнхенская компания хочет запретить Rheinmetall заявлять, что та владеет правами на "Леопард" до версии 2A4 включительно. Окружной суд Мюнхена намерен в открытом формате рассмотреть дело 2 мая. Первой о процессе сообщила газета Neue Zurcher Zeitung.

Формально суд не назвал компании, участвующие в споре, но нет никаких сомнений в том, кто ими является. Поводом для разбирательства стало мартовское интервью руководителя Rheinmetall Армина Паппергера, который заявил, что компания владеет правами на "Леопард" до версии 2A4 и ранее собрала тысячу танков, используя свою интеллектуальную собственность. KMW опровергает данные заявления как "ложные, вводящие в заблуждение и нарушающие ее права". Компания считает, что "Леопард-2" является ее продуктом и, следовательно, ее интеллектуальной собственностью.

KMW и Rheinmetall являются партнерами в производстве ОБТ с одной стороны и конкурентами с другой: "Леопард-2" был разработан Krauss-Maffei Wegmann, она собирает корпус и шасси для танка, а Rheinmetall поставляет для ОБТ башню, пушку, боеприпасы, систему управления огнем и систему прицеливания.

Несколько лет назад Rheinmetall предприняла попытку поглотить Krauss-Maffei Wegmann. По заявлению СМИ, эта попытка провалилась, в том числе и потому, что руководители компаний, Армин Паппергер и Франк Хаун, неприязненно относятся друг к другу. Хотя Франк Хаун отрицает личную вражду, заметно, что отношения между двумя компаниями продолжают "остывать". На взаимоотношения производителей повлиял и конфликт на Украине. Руководство Krauss-Maffei Wegmann было раздосадовано, когда А.Папенгер предложил правительству Германии поставить ВСУ танки "Леопард-2", формируя впечатление, что именно Rheinmetall является "домом Леопарда".

В распоряжении Neue Zurcher Zeitung имеется документ от 1995 года, который может указывать на то, кому принадлежат права на "Леопард-2". Он является ответом на запрос Испании, планировавшей на тот момент закупку танков в Германии. В ответе Федерального ведомства оборонных технологий и закупок Германии BWB (Bundesamt fur Wehrtechnik und Beschaffung) указано, что интеллектуальная собственность на отдельные части разработки принадлежит участвующим в проекте немецким компаниям. В первую очередь, это касается корпуса и башни (Krauss-Maffei Wegmann), орудия (Rheinmetall), коробки передач (Renk), двигателя (MTU) и гусениц (Diehl). Однако, как сообщило BWB, Krauss-Maffei владеет интеллектуальной собственностью на всю систему в целом, несет общую ответственность и отслеживает, чтобы права третьих лиц не нарушались. Таким образом, Rheinmetall является только поставщиком оборудования для ОБТ. Поэтому Krauss-Maffei Wegmann считает, что из-за действий Rheinmetall ее репутация поставлена под сомнение.

В прошлом году Rheinmetall представила собственный проект основного боевого танка "Пантер". При этом, в интервью NZZ А.Паппергер вынужден был признать, что этот ОБТ сохраняет корпус танка "Леопард-2".

Несмотря на то, что, на первый взгляд, разбирательство о правах на интеллектуальную собственность в период обострения военно-политической обстановки в регионе кажется странным, при более пристальном взгляде на ситуацию все становится понятным. Конфликт на Украине привел к резкому росту спроса на поставку танков, гаубиц, боевых машины и боеприпасов во всех западных странах. Таким образом, все объясняется элементарной борьбой за новые заказы.

По мнению немецких обозревателей, спор о "Леопарде" может затронуть и другие совместно реализуемые Rheinmetall и KMW проекты. В частности, компании совместно производят боевую машину пехоты "Пума". Они также вместе разработали боевую бронированную машину "Боксер".