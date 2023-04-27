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ЦАМТО

BAE Systems поставит ВС Германии 227 сочлененных вездеходов BvS10

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Источник изображения: Фото: forsvarsmakten.se

ЦАМТО, 26 апреля. Компания BAE Systems 24 апреля объявила о подписании с закупочными органами Германии твердого контракта на сумму около 400 млн. долл. на поставку 227 сочлененных бронированных гусеничных вездеходов BvS10.

Закупка осуществляется в рамках совместного приобретения данных бронемашин для ВС Швеции, Германии и Великобритании по программе Collaborative All-Terrain Vehicle (CATV). Поставка техники должна начаться в 2024 году и продлится до 2030 года.

Как заявил управляющий директор BAE Systems Hagglunds Томми Густафссон-Раск, рамочное соглашение упрощает процесс, позволяя потенциальным и существующим заказчикам приобретать машины на ранее оговоренных условиях, а также получать выгоду от совместной разработки. Это обеспечит доступ Германии к современной технике и продемонстрирует прочные отношения между BAE Systems и заказчиком.

Гусеничные вездеходы BAE Systems предназначены для применения в сложных условиях на удаленной местности. Новый контракт предполагает поставку дополнительных машин для перевозки войск, БТР, а также трех новых немецких версий BvS10 – машины управления (C2) и двух вариантов логистической поддержки.

В настоящее время машины эксплуатируются ВС Австрии, Франции, Нидерландов, Швеции и Великобритании. Небронированный вариант BvS10, "Беовульф", в августе 2022 года выиграл тендер СВ США в рамках программы CATV. СВ США получат 110 машин в течение пяти лет.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2022 года Агентство по материальному обеспечению вооруженных сил Швеции (FMV) объявило о заключении с BAE Systems Hagglunds рамочного контракта на поставку дополнительных вездеходов Bv410 с противоминной и противоосколочной защитой. Соглашение было подписано в рамках инициированного в феврале 2019 года европейского проекта закупки машин повышенной проходимости нового поколения, позднее получивших обозначение CATV (Collaborative All-Terrain Vehicle), которые заменят часть устаревших вездеходов Bandvagn 206 (BV-206) и BvS10 "Викинг". Руководство проектом было возложено на Швецию.

Соглашение будет действовать до декабря 2029 года с возможностью продления до декабря 2032 года. Первоначальный заказ предусматривает поставку 436 машин в нескольких вариантах трем странам (Швеции, Германии и Великобритании).

По информации BAE Systems Hagglunds, стоимость закупки, реализуемой в рамках проекта поставки машин повышенной проходимости нового поколения CATV, составила 760 млн. долл. Как сообщалось, 236 ед. BvS10 будут переданы Агентству FMV, 140 ед. – Федеральному ведомству Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) и 60 ед. – Министерству обороны Великобритании. Поставки техники начнутся с 2024 года.

Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение 405 млн. евро (около 430 млн. долл.) на закупку первых 140 ед. BvS10 Mk.2B в рамках программы CATV 14 декабря 2022 года.

В марте 2023 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку 227 дополнительных BvS10 Mk.2B в рамках реализуемой совместно со Швецией (в качестве ведущего партнера) программы CATV. Общий бюджет проекта составит 919 млн. евро (1 млрд. долл.). Поставки планируется завершить к 2030 году. Таким образом, всего ВС Германии получат 367 вездеходов.

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Страны
Австрия
Великобритания
Германия
Нидерланды
США
Франция
Швеция
Компании
BAE Systems
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