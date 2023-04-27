Экс-премьер Украины заявил, что действия Киева угрожают ядерной безопасности континента

По словам Николая Азарова, "киевский режим разрушает ядерные объекты, не думая о последствиях"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Незаконные действия украинских властей, уничтожающие объекты атомной отрасли, угрожают ядерной безопасности континента. Такое мнение в среду, в день 37-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, выразил бывший премьер-министр страны (2010-2014) Николай Азаров.

"Сегодня незаконная деятельность киевского режима вновь ставит под угрозу ядерную безопасность нашего континента. Киевский режим разрушает ядерные объекты, не думая о последствиях, они ставят под угрозу безопасное и надежное функционирование атомных электростанций на Украине и значительно повышают риск аварии", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В годовщину произошедшей в 1986 году аварии на Чернобыльской АЭС хочу выразить надежду, что такая трагедия больше не повторится. Вечная память погибшим", - добавил Азаров.

Подразделения украинской армии с февраля прошлого года, когда Запорожская АЭС (ЗАЭС) перешла под контроль российских сил, периодически обстреливали как жилые районы города Энергодара, в котором расположена станция, так и территорию АЭС, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В последнее время ударов непосредственно по ЗАЭС не фиксировалось, однако обстрелы береговой линии Днепра украинскими войсками продолжаются.