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Военное обозрение

Румыния стала очередной европейской страной, закупившей турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

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Источник изображения: topwar.ru

Румыния становится очередной страной Европы, закупившей ударные беспилотники Bayraktar TB2, Министерство обороны страны уже заключило контракт на поставку партии дронов турецкого производства. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на источники в военном ведомстве.

О желании закупить турецкие беспилотники румынские военные заявили еще в сентябре прошлого года, несмотря на негативный опыт применения данных дронов на Украине. Тогда же в парламент страны был направлен запрос на одобрение потенциальной сделки. Подробности обсуждения не приводятся, в итоге сделка одобрение получила и Минобороны Румынии заключило контракт с компанией Baykar Makina на поставку Bayraktar TB2.

По имеющимся данным из открытых источников, румыны закупают три комплекта БПЛА, специальное оборудование для обучения и пакет первоначального логистического обеспечения. Беспилотники предназначены для оснащения Сухопутных войск Румынии, в один комплекс входят шесть беспилотников и две наземные станции управления. Таким образом, Бухарест закупает 18 (восемнадцать) БПЛА Bayraktar TB2 в рамках реформирования Сухопутных войск до 2040 года. Стоимость сделки составит 231 млн. долларов, в Бухаресте выделяли на нее 300 млн.

Сроки поставки пока не называются, но предполагается, что первые дроны поступят на вооружение ВС Румынии не раньше следующего года. По неофициальной информации, Bayraktar TB2 закупили уже 23 страны, в том числе три европейские - Литва, Польша и Украина.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 является БПЛА самолетного типа. Размах крыльев - 12 м, длина – 6,5 м. Максимальная взлетная масса - 650 кг, может нести два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 24 ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.

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