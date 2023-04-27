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ТАСС

Китай к 2030 году сформирует группировку спутников для исследования дальнего космоса

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Long March-5B
Long March-5B.
Источник изображения: defencetalk

Как сообщило агентство Xinhua, в частности, эти спутники планируется задействовать при реализации программы по строительству научной станции на Луне

ПЕКИН, 26 апреля. /ТАСС/. Китай планирует сформировать к 2030 году экспериментальную группировку спутников-ретрансляторов "Цюэцяо" ("Сорочий мост") для исследования дальнего космоса. Об этом сообщило в среду агентство Xinhua.

По его сведениям, космические аппараты будут поддерживать связь, предоставлять услуги навигации и передавать данные, полученные благодаря дистанционному зондированию. В частности, эти спутники планируется задействовать при реализации программы по строительству научной станции на Луне.

К 2040 году, как отмечается, группировка начнет работать в штатном режиме. Ее собираются использовать для обслуживания не только лунных проектов, но и миссий по изучению Марса, а также Венеры. Предполагается, что к 2050 году "Цюэцяо" будет расширена и позволит Китаю осуществлять программы, связанные с исследованием планет-гигантов и окраин Солнечной системы.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд. По этому показателю за указанный период он занял второе место после США. 

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Страны
Китай
США
Проекты
Луна
Марс
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