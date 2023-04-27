В Приморском крае корабли Тихоокеанского флота отработали высадку десанта

Большие десантные корабли "Николай Вилков" (слева) и "Адмирал Невельской" во время учений.

В Приморском крае корабли Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае, сообщили в среду в пресс-службе Восточного военного округа.

"Десантный отряд Тихоокеанского флота в ходе зачётного тактического учения в районе мыса Клерка в Приморском крае отработал задачи по высадке морского десанта на необорудованное побережье", - рассказали в пресс-службе.

​Там уточнили, что в учениях была задействована корабельная десантная группа в составе больших десантных кораблей "Адмирал Невельской", "Пересвет" и "Николай Вилков", а также катерная десантная группа в составе десантных катеров "Андрей Иванов", "Иван Карцов", "Д-57", "Д-70", "Д-702".

В том числе впервые после присвоения почётного наименования имени Героя России в учении принял участие десантный катер "Андрей Иванов".

Совершив переход в район высадки, экипажи БДК выполнили совместные учебно-боевые упражнения по уничтожению огневых береговых позиций условного противника из корабельной артиллерии. В следующем эпизоде базовые тральщики ТОФ "БТ-232" и "БТ-100" обеспечили проводку десантных кораблей и катеров за тралами в точку высадки. Также на подходах к побережью артиллерийскими расчётами тральщиков были уничтожили макеты морских плавающих мин.

Для прикрытия высадки сапёрной и штурмовой групп морской пехоты с десантных катеров тральными силами была поставлена плотная дымовая завеса.

Заключительным эпизодом тактического учения стала высадка морского десанта способом "на плав" на бронетранспортёрах БТР-82А с больших десантных кораблей.