Двухслойные гофрированные трубы и их особенность

Двухслойные гофрированные трубы являются сравнительно новым продуктом на рынке трубопроводной продукции. Это конструктивно сложные изделия, способные выдерживать значительные механические нагрузки, а также предотвращать скручивание и перекручивание. Они состоят из двух слоев – внутреннего и внешнего, между которыми расположен воздушный зазор. Внутренний выполнен из полиэтилена высокой плотности, а внешний изготовлен из гофрированного полиэтилена низкой плотности.

Для чего используются

Эти трубы применяются в различных отраслях промышленности:

в системах отопления;

водоснабжения;

канализации;

пневматических механизмах;

системах кондиционирования;

системах газо- и нефтепроводов.

Благодаря своей конструкции они выдерживают большие нагрузки и не подвержены коррозии.

Какие бывают

Двухслойные трубы могут быть изготовлены из различных материалов – ПВХ, ПЭ, полипропилена, металла и т. д. В зависимости от конкретных потребностей применения и места эксплуатации трубы могут иметь различный внешний диаметр, жёсткость и даже цвет. Современные производители способны производить трубы, как в бухтах, так и в сваренных сегментах длиной до нескольких метров.

Особенности применения

Трубы обладают несколькими особенностями применения:

простые в монтаже, можно быстро заменить отдельный участок, не затрагивая остальную систему;

можно применять для подземных и надземных укладок;

устойчивые к биологическим и химическим воздействиям;

есть возможность улучшения вентиляции, что способствует снижению риска образования конденсата и улучшения качества воды;

отличаются высокой механической прочностью;

устойчивые к коррозии;

имеют длительный срок эксплуатации.

Зачем нужны двухслойные гофрированные трубы

Они необходимы для обеспечения высокой степени надежности и безопасности работы транспортных и дренажных систем. Трубы позволяют избежать различных аварий, протечек и повреждений.

Преимущества

Гофрированные трубы имеют ряд преимуществ перед другими материалами. Они легкие в установке и могут быть использованы для транспортировки различных жидкостей, включая воду, газ и нефть. Также не требуют специального оборудования для монтажа и поддержания работоспособности.

Как выбрать

Выбор конкретного типа двухслойных изделий должен основываться на условиях эксплуатации и требованиях к качеству воды/жидкости, которая будет транспортироваться.