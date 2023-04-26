Двухслойные гофрированные трубы и их особенность

Двухслойные гофрированные трубы являются сравнительно новым продуктом на рынке трубопроводной продукции. Это конструктивно сложные изделия, способные выдерживать значительные механические нагрузки, а также предотвращать скручивание и перекручивание. Они состоят из двух слоев – внутреннего и внешнего, между которыми расположен воздушный зазор. Внутренний выполнен из полиэтилена высокой плотности, а внешний изготовлен из гофрированного полиэтилена низкой плотности.
Для чего используются
Эти трубы применяются в различных отраслях промышленности:
- в системах отопления;
- водоснабжения;
- канализации;
- пневматических механизмах;
- системах кондиционирования;
- системах газо- и нефтепроводов.
Благодаря своей конструкции они выдерживают большие нагрузки и не подвержены коррозии.
Какие бывают
Двухслойные трубы могут быть изготовлены из различных материалов – ПВХ, ПЭ, полипропилена, металла и т. д. В зависимости от конкретных потребностей применения и места эксплуатации трубы могут иметь различный внешний диаметр, жёсткость и даже цвет. Современные производители способны производить трубы, как в бухтах, так и в сваренных сегментах длиной до нескольких метров.
Особенности применения
Трубы обладают несколькими особенностями применения:
- простые в монтаже, можно быстро заменить отдельный участок, не затрагивая остальную систему;
- можно применять для подземных и надземных укладок;
- устойчивые к биологическим и химическим воздействиям;
- есть возможность улучшения вентиляции, что способствует снижению риска образования конденсата и улучшения качества воды;
- отличаются высокой механической прочностью;
- устойчивые к коррозии;
- имеют длительный срок эксплуатации.
Зачем нужны двухслойные гофрированные трубы
Они необходимы для обеспечения высокой степени надежности и безопасности работы транспортных и дренажных систем. Трубы позволяют избежать различных аварий, протечек и повреждений.
Преимущества
Гофрированные трубы имеют ряд преимуществ перед другими материалами. Они легкие в установке и могут быть использованы для транспортировки различных жидкостей, включая воду, газ и нефть. Также не требуют специального оборудования для монтажа и поддержания работоспособности.
Как выбрать
Выбор конкретного типа двухслойных изделий должен основываться на условиях эксплуатации и требованиях к качеству воды/жидкости, которая будет транспортироваться.