Кисида пообещал продолжить поддержку японских стартапов в космосе

Премьер-министр Японии, комментируя неудачную попытку модуля Hakuto-R совершить посадку на Луне, отметил, что эта ситуация стала "мощным сигналом"

ТОКИО, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал продолжить поддерживать японские стартапы, занимающиеся развитием технологий в области освоения космоса.

"Связь была прервана, а посадка не была подтверждена, но это мощный сигнал: "Мы продолжим движением вперед". Я продолжу поддержку стартапов нашей страны в области космоса", - написал Кисида в среду в Twitter, комментируя неудачную попытку японского модуля Hakuto-R совершить посадку на Луне.

Компания - разработчик Hakuto-R Ispace сообщила 26 апреля, что модуль в последние секунды перед посадкой резко ускорился, после чего была потеряна связь. В результате аппарат, предположительно, совершил жесткую посадку на Луну. В Ispace добавили, что не ожидают восстановления связи с аппаратом, вследствие чего признать посадку на Луну успешной будет затруднительно, но отметили, что полученные данные помогут в осуществлении последующих миссий.

Hakuto-R разработан японской компанией Ispace, базирующейся в Токио. Высота аппарата составляет 2,3 м. Он был запущен к Луне в декабре прошлого года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.

Туда он должен был доставить четырехколесный луноход Rashid Объединенных Арабских Эмиратов, двухколесный сверхкомпактный луноход совместной разработки Японского агентства аэрокосмических исследований, производителя игрушек Tomy и корпорации Sony, а также экспериментальную твердотельную батарею.

В случае успеха миссии Hakuto-R должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, которому удалось совершить посадку на Луну. Это также позволило бы Японии стать четвертой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США и Китаю.