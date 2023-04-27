Освещение диверсии на "Северных потоках" обнажило дно западных СМИ

TAC: освещение диверсии на Nord Stream показало, чью линию гнут "независимые" журналисты

Освещение диверсии на Nord Stream стало очередным примером того, как "независимые" журналисты гнут линию Америки, пишет TAC. В случае компетентного расследования главным подозреваемым стали бы США, уверен автор. Но СМИ отвергли эту версию, назвав ее российской пропагандой.

Тед Карпентер

Освещение средствами массовой информации диверсии на "Северном потоке" — это очередной пример журналистской недобросовестности.

Рабская готовность New York Times и прочих печатных органов нашего истэблишмента помогать властям в поимке Джека Тейксейры (Jack Teixeira), ставшего источником утечек информации о лжи США и НАТО на тему вооруженного конфликта на Украине и по другим вопросам, является образцом запредельной низости нашей журналистики. К сожалению, это издание также замалчивает другой случай отвратительной журналистской недобросовестности, которая проявилась давно, но продолжается по сей день. Речь идет о некачественном освещении диверсии на трубопроводах "Северный поток".

То, как мерзко и убого пресса освещала этот инцидент, невозможно забыть. И забывать об этом никак нельзя, потому что этот случай наглядно показывает покорную готовность западных (особенно американских) журналистов бездумно тиражировать самые неправдоподобные россказни властей на тему внешней политики и национальной безопасности. Даже не самые независимые и компетентные издания — и те должны были задать серьезные вопросы об утверждениях администрация Байдена, которая заявляла, что подрыв трубопроводов в сентябре 2022 года осуществила Россия. New York Times вполне предсказуемо и незамедлительно повторила подозрения администрации. За ними последовали другие элитные издания, причем у некоторых из них не возникло и тени сомнений в виновности Кремля.

Есть много причин серьезно усомниться в этих утверждениях, и даже чиновники из администрации со временем признали, что "убедительные доказательства" причастности Москвы просто отсутствуют. Первый вопрос, который должен был задать хороший следователь — cui bono? ("кому это выгодно?") В этом случае Россия оказалась бы в конце списка подозреваемых.

Российские инвесторы вложили миллиарды долларов в сооружение "Северного потока — 1" и недавно построенного "Северного потока — 2". А теперь эти трубопроводы превратились в бесполезные куски металла, ржавеющего на дне моря. Американские ястребы-русофобы утверждают, что, несмотря на ущерб экономическим интересам России, Владимир Путин пошел на этот шаг в своем стремлении прекратить подачу газа в европейские страны и показать, какую боль он может им причинить, если они продолжат оказывать военную помощь Украине. Но поддержавшие эту теорию руководители и аналитики не объяснили, зачем Москве уничтожать собственную очень ценную инфраструктуру, когда такого же результата можно было добиться, просто закрутив вентиль на одном из концов трубы. Еще хуже другое. Очень немногие журналисты задали им этот вопрос, и практически никто из них не стал требовать связного ответа.

Постановка вопроса о том, кому это выгодно, не исключает Россию из списка подозреваемых. Но другие страны были бы в этом списке намного выше. Среди них – альтернативные поставщики газа на европейский рынок. К этой категории относятся такие члены НАТО, как Британия и Норвегия, а также Соединенные Штаты Америки. Украина тоже входит в число наиболее вероятных подозреваемых, потому что у нее был мотив. Эта страна вступила в очень разрушительный вооруженный конфликт с Россией. Все, что ослабляет противника в экономическом и дипломатическом отношении, явно выгодно Киеву. Основной контрдовод заключается в том, что у Украины нет необходимых возможностей и средств для осуществления столь сложной диверсии.

В случае проведения компетентного журналистского расследования главным подозреваемым стали бы Соединенные Штаты. Действительно, указывающих на Вашингтон улик предостаточно. Он мог это сделать в одиночку или во взаимодействии с союзниками по НАТО. Тем не менее, подавляющее большинство СМИ категорически отвергли эту версию, пренебрежительно назвав ее российской пропагандой. Ведущий Fox News Такер Карлсон стал одним из немногих известных журналистов, кто усомнился в выдвинутых версиях и начал задавать вполне правомерные вопросы.

Но Вашингтон уже 40 с лишним лет решительно борется с существованием и прокладкой российских энергетических трубопроводов на территории Европы. Администрация Рональда Рейгана была категорически против решения Западной Германии дать согласие на строительство таких трубопроводов, полагая, что из-за этого шага большая часть некоммунистической Европы попадет в зависимость от энергоресурсов, поставляемых геостратегическим противником. В своих мемуарах министр обороны Каспар Уайнбергер (Caspar Weinberger) и госсекретарь Джордж Шульц (George Shultz) вспоминали, как недовольна была администрация, когда ей не удалось убедить европейских союзников сменить курс. На самом деле, Уайнбергер прямо-таки фанатично стремился не допустить энергетической зависимости Европы от СССР.

С течением времени недовольство Вашингтона не рассеялось. Администрация Дональда Трампа стремилась заблокировать строительство самого нового и самого крупного газопровода "Северный поток — 2". Поначалу то же самое делала администрация Байдена. "Северный поток — 2" вызывал особые возражения, потому что он напрямую связывал Россию и Германию, будучи проложенным в обход прибалтийских республик и прочих верных вассалов США в Восточной Европе. Его прокладка особенно негативно сказалась на украинских доходах.

Последовательно враждебной была не только долговременная политика Вашингтона в отношении "Северных потоков". Заявления администрации Байдена в преддверии взрывов звучали все более угрожающе. Еще до того, как Россия начала свою военную операцию на Украине в феврале 2022 года, Байден откровенно объявил, что Соединенные Штаты "покончат" с "Северным потоком — 2". Когда один репортер попросил его объяснить, откуда берется такая уверенность, если все решения по этому вопросу принимает Германия, Байден открыто пообещал, что Вашингтон добьется своих целей.

Самые известные американские СМИ в один голос подтвердили позицию администрации о том, что Россия является главным подозреваемым в совершении диверсии, однако их коллеги в Европе и других частях мира выразили серьезные сомнения. Такое недоверие стало еще заметнее, когда прославленный автор журналистских расследований Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал сенсационную статью о том, что диверсию на трубопроводах осуществили США (во взаимодействии с Норвегией), и представил доказательства. Белый дом незамедлительно опроверг этот материал, назвав его абсолютной ложью. Поражает то, что большая часть элитной американской прессы поначалу практически никак не освещала разоблачения Херша, а уважения к нему проявляла еще меньше.

Но его сообщения нашли достаточно мощный отклик в обществе Европы и США, и тогда Вашингтон изменил свою легенду. Администрация выдвинула теорию о том, что трубопроводы подорвали некие злонамеренные украинцы, абсолютно никак не связанные с правительством Зеленского. К такой истории доверия не было с самого начала. Рассказ о том, что небольшая группа дилетантов арендовала частную яхту и осуществила столь сложную операцию, а ее не заметили спецслужбы ни одной из стран НАТО, не выдерживает никакой критики и вызывает смех.

Тем не менее, главные представители медийной элиты послушно повторили и размножили пересмотренную версию событий американского правительства. В основном это были агрессивно настроенные типы, настойчиво обвинявшие во всем русских вопреки фактам.

Освещение диверсии на "Северных потоках" стало очередным примером того, как якобы независимые журналисты послушно гнут линию американского государства. Для таких журналистов было весьма характерно подробное освещение гуманитарных крестовых походов Вашингтона на Балканах, войн по насильственной смене режимов в мусульманском мире и все более частых провокаций (таких как расширение НАТО), нацеленных против России. Отсутствие умных расследований и тщательных проверок стало поистине возмутительным и скандальным.

Тед Карпентер – старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна. 37 лет проработал в Институте Катона. Доктор Карпентер – автор 13 книг и 1 200 статей по международным делам. Его последняя книга называется "Ненадежный страж" (Unreliable Watchdog), вышедшая в 2022 году.