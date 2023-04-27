Yomiuri: в правящей партии Японии предложили поставить Украине ракеты и средства ПВО

По данным газеты, представители Либерально-демократической партии настроены также на то, чтобы разрешить экспорт боевых кораблей в страны Юго-Восточной Азии

ТОКИО, 26 апреля. /ТАСС/. Военное лобби в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии предлагает рассмотреть возможность предоставления Украине ракет и систем противовоздушной обороны. Об этом сообщила в среду газета Yomiuri, информируя о начавшихся накануне консультациях о пересмотре действующих в стране ограничений на поставки оружия за рубеж. В них принимают участие представители ЛДП и ее младшего партнера по правящей коалиции - центристской партии "Комэйто".

Либерал-демократы, по данным газеты, настроены также на то, чтобы разрешить экспорт боевых кораблей в страны Юго-Восточной Азии. Партия "Комэйто" в принципе соглашается со смягчением ограничений, однако предлагает не спешить с принятием слишком резких решений. По ее мнению, сейчас можно ограничиться предоставлением Украине лишь устройств для разминирования. Ранее Токио направлял Киеву защитные военные шлемы и бронежилеты.

В то же время командование японских сухопутных сил предлагало поставить Украине реактивные системы залпового огня MLRS (Multiple Launch Rocket System), которые предполагается снять с вооружения к 2029 финансовому году. Решения по этому вопросу не принято, поскольку действующая в стране политика запрещает экспорт вооружений в зоны конфликтов, сообщала газета Nikkei.

Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию фактически входят сейчас только США.

Общественное мнение в Японии настроено против снятия действующих ограничений. Только 16% участников опроса, проведенного в феврале газетой Nikkei, выступили за поставки оружия Украине. Такое решение отвергли 76% респондентов.