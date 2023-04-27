Украинские танки M-55S усилили "Контактом", но это не сильно поможет им

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Боевики вооруженных формирований киевского режима вынуждены дорабатывать защиту полученных из Словении основных боевых танков M-55S.

Познакомившись ближе с доставленными машинами, командование неонацистов решило усилить им бортовые проекции.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", дело в том, что в ходе модернизации Т-55, проводимой во второй половине 90-х с помощью израильских компаний, борта, имевшие толщину 80 мм, уже получили дополнительное бронирование в верхней части, однако эти меры, в связи с появлением более современных противотанковых средств, считаются недостаточными.

Поэтому уязвимые зоны прикрыли элементами динамической защиты первого поколения. Надо отметить, что такая "реактивная броня" существенно уступает вариантам, применяемым на российских танках, и способна нейтрализовывать только моноблочные боевые части реактивных гранат и управляемых ракет.

К тому же выяснилось, что в ходе эксплуатации приделанные поверх экранов конструкции часто сильно деформируются. То же самое касается и не обладающих высокой надежностью применяемых самодельных противокумулятивных решеток.

Блоки "Контакта" замечены и на нижних лобовых деталях корпусов, где толщина брони составляет 100 мм.

На башнях и находящихся под ними верхних частях фронтальных проекций применен Super Blazer от Rafael, но и эту разработку по современным меркам можно считать устаревшей. Хотя, надо отметить, что даже в таком виде M-55S будут превосходить по защите обещанные странами НАТО Leopard 1А5.

Учитывая боевые возможности этих "подарков" из Словении, понятно, почему американские советники рекомендовали поставить в вооруженную ими бригаду боевые машины пехоты M2A2 Bradley. Оснащенные полуавтоматическими ПТУР BGM-71 такие БМП попытаются бороться с танками на максимально возможных для них дистанциях, а "пятьдесят пятые" займутся легкой бронетехникой. Однако, учитывая сколько высокоточных сюрпризов заготовила армия России, все эти уловки ВСУ обречены на поражение