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Запустившая на Луну модуль Hakuto-R компания сообщила о провале миссии

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Модуль HAKUTO-R
Модуль HAKUTO-R.
Источник изображения: AP Photo/ Eugene Hoshiko

Запущенный на Луну японский модуль Hakuto-R, вероятнее всего, совершил жесткую посадку, в связи с чем успешное прилунение и установка связи оказались невозможны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релизе компании ispace, которая осуществляет проект.

По данным компании, Hakuto-R должен был совершить посадку на поверхность Луны около 01.40 по японскому времени (19.40 25 апреля по московскому времени). Однако по состоянию на 08.00 (02.00 по московскому времени) 26 апреля связь между Центром управления полетом и модулем была потеряна, при том, что она не должна была пропадать после прилунения. «Было определено, что успех девятого этапа миссии более недостижим», — говорится в сообщении.

Специалисты Центра управления полетом подтвердили, что после запланированного времени посадки не было получено никаких данных, свидетельствовавших о том, что модуль коснулся поверхности Луны.

Компания намерена усовершенствовать технологическую готовность для последующих миссий в 2024 и в 2025 годах.

Ранее сообщалось, что связь с модулем была потеряна, когда он совершал посадку со скоростью около 16 миль в час (25 километров в час) и опустился до последних 33 футов (10 метров).

Японский модуль Hakuto-R с арабским ровером Rashid был запущен к Луне в декабре 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. Пуск переносили несколько раз.

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Страны
США
Япония
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Луна
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