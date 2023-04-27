Первый полёт турецкого учебно-боевого самолёта Hürjet

25 апреля 2023 года на аэродроме турецкого государственного авиастроительного объединения Turkish Aerospace Industries (TAI) в Анкаре совершил первый полёт первый опытный образец турецкого национального сверхзвукового учебно-тренировочного и легкого боевого самолета Hürjet. Прототип был не окрашен и не нес бортовых номеров.

Первый опытный образец турецкого сверхзвукового учебно-тренировочного и легкого боевого самолета TAI Hürjet в первом полёте, 25.04.2023 (с) TAI

Решение о реализации под эгидой TAI программы турецкого национального реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hürjet (от названия разработанного TAI турбовинтового учебно-тренировочного самолета Hurkus + Jet) было принято турецким правительством в ноябре 2017 года. Ранее в августе 2017 года совет директоров TAI одобрил начало реализации программы этого самолета. В июле 2018 года Управление оборонной промышленности Турции (SSB) выдало TAI контракт на полномасштабные НИОКР по самолёту.

В июле 2018 года на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания) был продемонстрирован полноразмерный макет Hürjet. Постройка первого опытного летного образца Hürjet на головном предприятии TAI в Анкаре перешла в заключительную стадию в июне 2022 года, выкатка первого прототипа состоялась 23 декабря 2022 года. 30 января 2023 года на нем был произведен первый запуск двигателя, а 18 марта 2023 года на первом прототипе были начаты рулежки и пробежки. Всего планируется изготовление двух опытных образцов для летных испытаний, и еще двух - для статических испытаний.

Двухместный самолёт оснащен одним ТРДДФ американского производства General Electric F404-GE-102 тягой около 8000 кгс, хотя в перспективе планируется установка на Hürjet двигателя турецкой разработки. Согласно официальным данным TAI, Hürjet имеет длину 13,6 м, размах крыла 9,5 м и высоту 5,1 м. Максимальная скорость полета заявлена в М=1,4, практический потолок - 13700 м, перегоночная дальность полета - более 2200 км, скороподъемность - 200 м/с, максимальная эксплуатационная перегрузка - 8 g. В боевом варианте самолет может нести до 3000 кг боевой нагрузки на семи узлах внешней подвески.

Для ВВС Турции самолет разрабатывается в двух серийных вариантах. Самолет повышенного этапа летной подготовки и переходный Hürjet-B предназначен для замены в ВВС Турции американских самолетов данного назначения Northrop T-38 и F-5A/B. Также самолетами этой версии планируется переоснастить турецкую демонстрационно-пилотажную группу Turkish Stars (Türk Yıldızları), летающую сейчас на восьми старых истребителях NF-5A/B. Легкий боевой самолет Hürjet-С планируется использовать в качестве легкого штурмовика. Национальная сертификация и начало серийного производства варианта Hürjet-В весьма оптимистично планируются на конец 2025 года. Первая предварительно планируемая к закупке для ВВС Турции партия составит 16 самолётов Hürjet-В, хотя пока что твердый контракт TAI не получен.

Заявлялось также о планах создания палубного боевого варианта Hürjet для оснащения турецкого универсального десантного корабля L 400 Anadolu и перспективных турецких авианесущих кораблей (24 апреля 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена построить новый авианосец, "по размерам вдвое превышающий Anadolu").

Первый опытный образец турецкого сверхзвукового учебно-тренировочного и легкого боевого самолета TAI Hürjet в первом полёте, 25.04.2023 (с) TAI

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