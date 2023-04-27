В Ispace предположили, что модуль Hakuto-R совершил жесткую посадку на Луну

В компании отметили, что связь с аппаратом потеряна

ТОКИО, 26 апреля. /ТАСС/. Модуль Hakuto-R, вероятнее всего, совершил жесткую посадку на Луну. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении компании-разработчика Ispace.

"Принимая во внимание все обстоятельства, мы полагаем, что с большой вероятностью модуль в итоге совершил жесткую посадку на Луну", - отметили в компании. Подчеркивается, что в последние секунды перед посадкой, пока связь с модулем все еще поддерживалась, он резко ускорился. В Ispace также добавили, что не ожидают восстановления связи с аппаратом, вследствие чего признать посадку на луну успешной будет затруднительно.

Hakuto-R разработан японской компанией Ispace, базирующейся в Токио. Высота аппарата составляет 2,3 м. Он был запущен к Луне в декабре 2023 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Туда он должен был доставить четырехколесный луноход "Рашид" Объединенных Арабских Эмиратов, двухколесный сверхкомпактный луноход совместной разработки Японского агентства аэрокосмических исследований, производителя игрушек Tomy и корпорации Sony, а также экспериментальную твердотельную батарею.

В случае успеха миссии Hakuto-R должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, которому удалось совершить посадку на Луну. Это также позволило бы Японии стать четвертой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США и Китаю.