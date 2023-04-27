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ТАСС

Конгрессмены США внесут резолюцию о попытках вернуть Украину к границам 1991 года

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

По данным портала Yahoo News, в документе также указано, что Вашингтон должен оказывать Киеву военную помощь

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Конгрессмены США от обеих партий намерены представить резолюцию, согласно которой Вашингтону нужно будет добиваться возвращения Украины к границам 1991 года, а также ее вступления в НАТО. Об этом сообщил во вторник портал Yahoo News.

По его сведениям, в документе подчеркивается, что Вашингтон должен оказывать Киеву военную помощь, добиваться "победы Украины" и "восстановления ее международно признанных границ 1991 года". Кроме того, согласно документу, США следует принимать меры для вступления Украины в Североатлантический альянс и "выплаты репараций" Россией. В число авторов инициативы входят члены палаты представителей Конгресса США Джо Уилсон (демократ, от штата Южная Каролина) и Стив Коэн (демократ, от штата Теннесси).

Ожидается, что резолюция будет представлена позднее во вторник. Сначала ее рассмотрит комитет по иностранным делам Палаты представителей. По сведениям портала, в Сенате Конгресса США, "видимо, растет поддержка" того, чтобы представить аналогичный документ.

Как констатируется в публикации, некоторые эксперты считают возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным. Они отмечают, что Киев не располагает необходимыми для этого средствами в военной сфере.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта этот документ ратифицировало Федеральное собрание.

С 23 по 27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября того же года президент РФ и главы регионов подписали договоры о присоединении к России. 4 октября 2022 года Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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NATO
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