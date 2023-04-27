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ТАСС

США и Южная Корея подписали совместное заявление о сотрудничестве в космосе

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Вице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Во время посещения Центра имени Годдарда вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и южнокорейский лидер Юн Сок Ёль обсудили взаимодействие двух стран в этой сфере

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. США и Республика Корея подписали совместное заявление об укреплении сотрудничества в космической сфере. Об этом во вторник заявила вице-президент США Камала Харрис на совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем после посещения Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд).

"В этом году мы отмечаем 70-летие союза между США и Республикой Кореей, который является опорой безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. <...> Сегодня мы хотим уделить особенное внимание одной конкретной составляющей нашего союза, а именно космосу, поскольку понимаем его связь с нашими общими ценностями в сфере безопасности и благополучия наших народов. На нашей прошлой встрече [с президентом Южной Кореи] мы согласились укрепить сотрудничество в космосе. Преследуя эту цель, сегодня наши правительства подписали совместное заявление, направленное на усиление сотрудничества", - сказала она, добавив, что во время посещения Центра имени Годдарда они с Юн Сок Ёлем обсудили взаимодействие двух стран в области освоения космоса.

В указанном заявлении говорится о совместной "борьбе с климатическими изменениями, дальнейшем поиске воды на Луне, расширении сотрудничества по миссии Artemis, размещении на орбите спутников, которые могут отслеживать загрязнение воздуха в Северной Америке и Азии, а также об установлении международных правил и норм мирного и ответственного использования космического пространства". По словам американского вице-президента, космос содержит в себе нереализованные возможности и задача Вашингтона и Сеула - "работать вместе, чтобы безопасно, уверенно и мирно вести человечество вперед к новому рубежу".

Юн Сок Ёль прибыл в Вашингтон 24 апреля. Он пробудет там до 29 апреля. Это первый государственный визит президента Республики Корея в США за последние 12 лет. Планируется, что 26 апреля в ходе саммита с президентом США Джо Байденом южнокорейский лидер обсудит двусторонний военный союз, сдерживание КНДР, сотрудничество в сфере передовых технологий и экономической безопасности. 

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
Луна
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