Всего одно "контрнаступление" отделяет Украину от поражения

Vox: попытка контрнаступления приведет к поражению Украины

Запад многое поставил на "контрнаступление" Украины, однако попытки ВСУ перейти в атаку сопряжены с трудностями, которые могут надолго затянуть операцию. В таком случае союзники усомнятся в способности Киева противостоять Москве и призовут его к переговорам. А это настоящее поражение, пишет Vox.

Четыре больших вопроса об операции, которую ждет мир.

Такое желанное, долгожданное украинское контрнаступление вырисовывается, грядет, должно начаться или начнется в ближайшее время. Вперед, выбирайте наиболее предпочитаемое вами словосочетание. Но смысл один и тот же: следующий этап украинского конфликта — это весенний рывок Киева.

Россияне к нему тщательно готовятся. Западные правительства заранее обеспечили ВСУ обучение солдат и новую военную технику. Киев пообещал, что контрнаступление будет. Но никто не знает ни его времени, ни стратегии, ни конкретной местности или территории. Единственные, кто знают это, — это сами украинцы.

Хотя Киев не собирается публично это афишировать. Текущий военный конфликт — это сложные, многоуровневые операции, где внезапность становится главным преимуществом в сражениях. Как похвасталась на этой неделе заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, страна уже проводит различные контрнаступательные "акции".

Ничто из этого не меняет ставки, сделанные на контрнаступление Украины. На Киев оказывается давление, чтобы тот "вернул" потерянные области и "освободил" их от контроля Москвы, а также доказал, что может эффективно и успешно использовать передовую западную военную технику. Украина должна продемонстрировать, что этот изматывающий, истощающий конфликт не заходит в тупик.

"Это должна быть кампания, в которой, даже если Украина понесет потери или будет вынуждена отказаться от некоторых территорий, — например, города Бахмут — она все равно должна продемонстрировать оперативное мастерство и стратегическую изобретательность, которые будут вдохновлять западных партнеров и украинское общество на продолжение поддержки Киева в этом военном конфликте", — сказала Полина Белякова, докторант Центра международного взаимопонимания им. Джона Слоана Дики в Дартмутском колледже.

Такой спрос на драму может не совсем соответствовать реальности. Любое контрнаступление может включать несколько операций, охватывающих недели и месяцы. Нынешняя динамика военных действий на Украине в корне отличается от той, что имелась даже в прошлом году <...>.

У Киева появились новые передовые западные танки. Но у него также главным образом новобранцы и еще не проверенные боем войсковые подразделения. Зимнее наступление России пока кажется довольно неубедительным и не очень тщательно спланированным, но ее вооруженные силы далеко не побеждены. Фактом остается то, что в последнее время Москва добилась некоторых успехов. <...>

Как вы, конечно, понимаете, эти и другие важные вопросы нависают над ожидаемым контрнаступлением Украины. Но, пожалуй, самый большой из них состоит в том, что будет после операции и что она откроет нам относительно будущего хода военной фазы конфликта.

Но подождите, почему это все так сосредоточены на этом украинском контрнаступлении?

Цели Украины не изменились: положить конец российской спецоперации и вернуть стране международно признанные границы, включая территории, контролируемые Москвой с 2014 года, такие как Крым. Добиться этого достаточно просто: надо только "вернуть" присоединенные к России земли и изгнать ее войска из страны. Но для этого необходимо перейти в решительное и массированное наступление.

Ожидается, что Украина начнет наступательные операции этой весной, после получения новой военной техники и поддержки со стороны западных покровителей, после пополнения и обучения новых солдат, после окончания сезона распутицы и после того, как Москва "исчерпает себя" в своих наступательных операциях.

Россия начала зимнее наступление на востоке, перебрасывая войска в Донбасс. Она добилась серьезных территориальных успехов, но <...> довольствовалась несколькими небольшими городами. Спустя несколько месяцев тяжелых боев полный контроль России над Артемовском все еще остается под вопросом, — даже несмотря на то, что, согласно недавно обнародованным документам Пентагона, стратеги США в течение месяцев ставили под сомнение решение Киева продолжать борьбу за город, который по сути уже потерян и утратил для ВСУ всякое стратегическое значение.

И Украина, и Россия сжигают ресурсы в Артемовске. Киев эффективно использовал эту стратегию в прошлом году <...> и теперь, похоже, пытается повторить эту тактику и здесь, хотя западные официальные лица явно скептически относятся к идее того, что затраты — чудовищный расход боеприпасов и людские потери — могут перевесить всякие выгоды от обороны города для ВСУ.

Дело, однако, в том, что, по мнению союзников, Украина не может бесконечно обороняться, иначе весь конфликт начинает выглядеть как зашедший в тупик, — а это нарушает все политические расчеты, которые строит Запад. Если дело пойдет так и дальше, то спонсоры Киева, в особенности Вашингтон, могут засомневаться в том, что Украина "вернет" себе все территории (особенно Крым). И они захотят увидеть какое-то движение. Это и может быть реальной причиной, по которой все говорят о контрнаступлении: внешний мир торопится и давит на Украину, которая должна доказать, что она может повторить теперь уже прошлые "успехи", развернуть западное оборудование и победить Россию на поле боя.

Чем дольше всего этого не происходит, тем выше риск того, что в западных столицах возрастет скептицизм по поводу поддержки Киева, независимо от того, будет ли он полностью оправдан (как показали утечки и как уже несколько месяцев заявляла Украина, Запад серьезно отстает с поставками военного снаряжения). На этой неделе республиканцы в конгрессе направили президенту Джо Байдену письмо с требованием прекратить отправку "безудержной и бесконтрольной помощи" Зеленскому.

И эта материальная военная поддержка серьезно ограничена, особенно когда речь идет о военной технике — боеприпасах, артиллерии, бронетехнике. Ведь оборонные резервы Запада небесконечны, и ему потребуется время, чтобы нарастить производство и дать Украине больше снаряжения, которое ей нужно. Это также потребует глубоких изменений в политике и перераспределения ресурсов, а сомнения в возможностях Киева могут усложнить весь этот непростой процесс.

Обратной стороной ажиотажа с контрнаступлением является вот что: даже после того, как Украина все-таки начнет его и мы все согласимся с тем, что оно взаправду происходит, вряд ли операция приведет к решающей победе всего за одну ночь. Россия контролирует слишком много территорий и серьезно укрепила свою оборону почти во всех местах, где ВСУ могут решиться на атаку. Даже в позитивном сценарии все будет развиваться очень медленно: Киев завоевывает какую-то небольшую область, укрепляет контроль над ней, затем продвигается вперед и так далее. "Это может быть напомнить откусывание от яблока по маленькому кусочку", — сказал генерал-лейтенант в отставке Стивен Твитти, заместитель командующего Европейским командованием США с 2018 по 2020 год, а ныне старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики.

Многие эксперты, с которыми я разговаривал, считают, что срочность украинского контрнаступления вообще надумана (в том числе и нами, журналистами) и что западные правительства хорошо понимают это и считают, что ВСУ смогут пойти в контрнаступление только тогда, когда будут к нему готовы. А у Киева нет стимула начинать операции до полного завершения всех необходимых действий. Ему нужно обучить новые необстрелянные войска, в том числе новобранцев, а также укрепить свои материально-технические и логистические способности. Выдвижение ВСУ до того, как они будут готовы, может оказаться для украинской армии катастрофой.

Но все же цель остается прежней: Украина должна добиться лучшего положения, чем в начале этой весны.

"Украинцам придется демонстрировать успехи, — сказала Эвелин Фаркас, высокопоставленный представитель Пентагона по России, Украине и Евразии во время администрации Обамы и исполнительный директор Института Маккейна. — До тех пор, пока они не понесут значительных потерь территории, мы не должны терять терпение. Если же покажется, что они тактически проигрывают, то люди в Вашингтоне и других западных столицах могут сильно занервничать".

К слову о западных столицах, Украина получила от них танки! Как это может повлиять на контрнаступление?

Ранее в этом году, после нескольких месяцев дебатов, западные правительства согласились отправить Украине современные основные боевые танки. Германия обязалась предоставить Leopard 2 и разрешить другим странам отправить свои запасы танков немецкого производства. Великобритания отправляет Challenger 2. Соединенные Штаты заявили, что отправят 31 танк M1 Abrams, хотя на это у них уйдут многие месяцы. Но это обязательство, по крайней мере, помогло убедить Берлин предложить свои "Леопарды", которые намного быстрее доберутся до Украины (согласно пятничному совещанию Контактной группы по обороне Украины, танки Abrams прибудут в Германию через несколько недель, после чего начнутся учения). Всего западные партнеры поставят Киеву около 230 танков.

У Украины были свои танки, но в основном это были старые советские модели, и спустя год после начала конфликта многие из них потеряны и изношены, а для разбитых трудно найти запчасти, необходимые для ремонта. Военную технику союзников будет легче обслуживать — западные официальные лица заявили в пятницу, что они открывают сервисный центр Leopard в Польше.

Помимо этих танков, правительства США и Европы поставили боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Все они очень важны для контрнаступления. Эта техника доставляет войска туда, где им и нужно быть, — на передовую. Ведь если вы столкнулись с тяжелой артиллерией российских войск, идти пешком или передвигаться на обычных грузовиках очень опасно.

На бумаге все вроде бы выглядит прекрасно: техника поставлена, украинские солдаты обучены боевым действиям на танках.

Но у Киева много различных типов танков и бронетехники из разных стран, и все они имеют свои характеристики. Когда вы говорите, скажем, о немецком Leopard 2 и британском Challenger 2, каждый из них использует свой тип оружия, и боеприпасы к ним несовместимы между собой.

"Поставка всего этого оборудования и его эксплуатация в долгосрочной перспективе в действительности будут большими проблемами", — сказал Сонни Баттерворт, старший аналитик, специализирующийся на наземных платформах, в военно-исследовательской компании Janes. Возможно, сейчас Украина могла бы найти достаточно снарядов для каждого типа оружия, с личным составом, закрепленным за нужными подразделениями. "Но когда дело дойдет до поля боя и украинцы начнут терять машины, им нужно будет быстро пополнять запасы прямо на местах, и все станет гораздо более запутанным. Логистически это будет намного сложнее", — добавил он.

Другими словами, речь идет не столько о танках, сколько о возможностях снабжения и материально-технического обеспечения для поддержки и успешного развертывания всей бронетехники в бою. В зоне боевых действий это становится настоящим вызовом, тем более когда у вас мешанина из разных моделей разных стран. Например, понтонное оборудование помогает танкам переправляться через реки, но оно также зависит от веса танков. А западная техника тяжелая. Если вы находитесь в бою и имеющиеся понтоны не подходят вашему конкретному танку, вам понадобятся другие понтоны, а подобные несостыковки могут замедлить маневры и сделать войска уязвимыми. Украине также потребуется поддержка для разминирования и прорыва, боевой инженерии в реальном времени и многого другого.

"Все это необходимо для наступательных операций, — сказал Майкл Кофман, директор программы изучения России в Центре военно-морского анализа (CNA). — Большая часть дискурса сейчас сосредоточена на таких вещах, как танки, верно? Но реальность такова, что они, вероятно, обладают гораздо более низким приоритетом по сравнению с другими военными возможностями".

Насколько подготовлены украинские войска и насколько к борьбе с ними готова российская армия?

Украина понесла тяжелые потери в прошлом году — по недавно опубликованным данным Пентагона, ВСУ потеряли от 124 до 131 тысячи человек, около 17,5 тысячи были убиты на поле боя. <...> Но украинские силы в целом были более мотивированы и готовы сражаться: борьба с Россией для них носит экзистенциальный характер. Тем не менее после года вооруженных действий и значительного расширения вооруженных сил Киеву пришлось мобилизовать больше личного состава, и новые солдаты пополняют ряды выбывших опытных, хорошо обученных и высоко мотивированных военнослужащих. Это создало значительные перекосы и неравномерность в кадровом составе ВСУ.

"Серьезная проблема здесь — слаженность подразделений, — говорит Белякова. — Мы не знаем, смогут ли необстрелянные новички сражаться вместе с опытными солдатами. Ведь они до сих пор не воевали вместе".

Это вызывает вопросы о качестве вооруженных сил Украины. Пополненные войска, обученные и вооруженные западной техникой, теоретически должны иметь преимущество. "Сложно сказать, какая часть из этих сил действительно будет готова, — сказал Кофман о ВСУ. — Конечно, это зависит от фактического времени наступления".

От этого может принципиально зависеть, сможет ли Киев добиться крупномасштабного прорыва оборонительных линий ВС РФ. Это также зависит от состояния этих самых линий. Российская защита пока не испытана новым передовым западным оружием. Но Москва наращивает оборону перед предполагаемым контрнаступлением ВСУ, активно извлекая уроки из прошлого года. Эти приготовления могут сделать любую операцию для Украины очень затратной и очень сложной.

<...>

Прошедший год стал тяжелым испытанием как для украинских, так и для российских войск. Помимо живой силы, есть и реальные вопросы вооружений, в частности, боеприпасов <...> — вероятно, нехватка возникает из-за попытки сохранить их для последующих операций.

Западные правительства торопятся увеличить поставки Киеву, поскольку ранее в этом году Украина "сжигала" боеприпасы быстрее, чем США и их союзники по НАТО могли их восполнить. Даже если ВСУ будут готовы и полностью оснащены к началу своих наступательных операций, большой вопрос заключается в том, смогут ли Соединенные Штаты и их партнеры продолжать снабжать Украину тем, что ей необходимо для закрепления любых достижений и проведения последующих атак.

А что произойдет после контрнаступления?

Это, по словам экспертов, действительно самый большой вопрос. Все знают, что контраступление будет, но большинство экспертов, с которыми я говорила, не хотели делать прогнозы. Общее мнение, похоже, заключается в том, что да, Украина добьется определенного успеха в "возвращении" каких-то территорий. Но вот об их размерах, равно как и о масштабах и темпах операций сейчас никто не может ничего сказать. Многое зависит от того, как будет измеряться успех с точки зрения Киева и Запада, да и Москвы тоже.

Украина, конечно, хочет вытеснить Россию за свои границы. Но совершенно маловероятно, что она добьется этого одним контрнаступательным рывком. Просто Москва контролирует слишком большую территорию — около одной шестой площади Украины, — и, какие бы трудности российские войска не могли испытывать в том, чтобы добиться значительных успехов, они все еще в деле, они все еще не побеждены.

Любое контрнаступление может дорого обойтись Киеву. Его могут ждать значительные потери личного состава и техники. Если Запад хочет поддерживать украинские операции, ему придется продолжать серьезно помогать ВСУ оружием и припасами.

Но запасы вооружений и боеприпасов отнюдь не безграничны. Успешное весеннее контрнаступление могло бы выиграть время для Запада и позволить тому собрать больше снаряжения и произвести больше боеприпасов, но ему будет непросто отправить основные системы вооружений, такие как танки.

Многие союзники передали Украине то, чего у них и так было недостаточно, и теперь у них осталось совсем мало резервов танков и БМП, которые они могли бы передать, не жертвуя собственной боевой готовностью. "Если в будущем Киеву понадобится еще больше техники взамен утраченной, откуда ее брать?" — спрашивает Баттерворт.

В преддверии контрнаступления западные правительства подтвердили свою поддержку Украины, как политическую, так и практическую. Но чем дольше будет длиться операция (а она может занять много времени) и чем дороже она обойдется (а она может стоить Украине очень дорого), тем выше вероятность того, что Запад начнет сомневаться в том, действительно ли Киев может выиграть в этом военном конфликте.

Риск сейчас заключается не в возможном тупике конфликта. Он состоит в том, что наблюдатели и сторонники Запада начнут воспринимать это именно так. "Если Украина не добьется успеха, она усилит голоса за границей, которые призывают к переговорам с Россией, фактически говоря, что конфликт не может быть решен военным путем, — сказала Белякова.

— Это означает меньше помощи, меньше поддержки, меньше обучения, меньше денег, и это было бы поражением, — не на поле боя, но на самом деле политически", — добавила она.

Автор: Джен Кирби (Jen Kirby) — старший обозреватель по внешней политике и национальной безопасности США в Vox.