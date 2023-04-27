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ТАСС

Украинский генерал сообщил о больших потерях ВСУ в Артемовске

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Сергей Кривонос
Сергей Кривонос.
Источник изображения: Mykola Lazarenko, Ukrainian Presidential Press Service/Pool Photo via AP

По мнению бывшего заместителя командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины генерала Сергея Кривоноса, украинским солдатам следовало оставить город еще в феврале

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске (украинское название - Бахмут), поскольку военное руководство страны не подготовило город к обороне. Об этом заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Кривонос.

"Мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. В Бахмуте нужно было готовить не просто подходы к городу, а сам город готовить к обороне. Это то, что не было проведено качественно, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что мы несем достаточно большие потери", - сказал он в интервью Пятому каналу.

Кривонос добавил, что ВСУ следовало покинуть Артемовск еще в феврале, а сейчас их положение ухудшается ввиду "невозможности навязать собственную инициативу". Он также отметил, что на Украине остаются большие проблемы с подготовкой мобилизованных солдат.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как сообщил ТАСС 18 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы контролируют уже почти 90% его территории. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские силы продвинулись в северо-западной и западной частях города, однако обстановка там остается напряженной. 

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Украина
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