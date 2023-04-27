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ТАСС

Госдеп сообщил, что США продолжат вводить санкции против России

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Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: AP Photo/ J. Scott Applewhite

С помощью таких мер администрация США намерена "привлекать Российскую Федерацию к ответственности"

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов продолжит оказывать военную помощь Украине и вводить санкции против России. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Его спросили, не считает ли вашингтонская администрация, что США должны принять другую, "мирную стратегию" в отношении конфликта на Украине в связи с тем, что нынешняя ситуация "не приводит к хорошим результатам". Дипломат в очередной раз подверг критике Россию за проведение специальной военной операции. "Соединенные Штаты собираются продолжать поддерживать наших украинских партнеров путем предоставления гуманитарной помощи, помощи в сфере безопасности, в сфере энергетики. Мы будем продолжать привлекать Российскую Федерацию к ответственности теми способами, которыми мы это делали: с помощью санкций и экспортного контроля", - утверждал Пател.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты будут стремиться "разорвать экономику РФ в клочья" при любой администрации. Он подчеркнул, что Россия "достаточно быстро приспособилась" к введенным против нее Западом экономическим санкциям. Говоря о дальнейшем развитии российской экономики, Лавров отметил, что Москва рассчитывает на себя и договороспособных партнеров и больше не намерена полагаться на обманщиков. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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