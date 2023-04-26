Компания «Росатом» получила разрешение на размещение первой наземной АЭС малой мощности в Арктике

Она станет первой в своем роде в современной истории России и возвратит страну в число лидеров в области маломощных АЭС

Сегодня АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») получил лицензию Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на размещение Якутской атомной станции малой мощности в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия).

В основе проекта атомной станции малой мощности лежит новейшая российская разработка – водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение.

Наземные АЭС малой мощности - это современные компактные энергетические установки, предназначенные для производства электроэнергии на удаленных или труднодоступных территориях, где необходимо обеспечить энергоснабжение для малых населенных пунктов, промышленности и объектов инфраструктуры.

Они работают на основе ядерного топлива, что обеспечивает высокую эффективность и экономичность, поскольку небольшие установки используют меньше ресурсов и не нуждаются в больших инвестициях в инфраструктуру, которые необходимы для крупных атомных электростанций.

Наземные АЭС малой мощности могут быть также использованы в аварийных ситуациях при естественных катастрофах, где они могут обеспечивать энергией эвакуационные точки и медицинские объекты. В целом, такие установки являются безопасными и экологически чистыми и могут быть полезными для сокращения зависимости от ископаемых источников энергии.

Фото: Росатом

На данный момент, наземные АЭС малой мощности уже функционируют в нескольких странах, включая Россию, Казахстан, Аргентину, Китай и Индию. В России уже запущены в эксплуатацию две наземные АЭС малой мощности - АЭС «Академическая» и АЭС «Северодвинск». В Китае в настоящее время строятся несколько наземных АЭС малой мощности, которые будут использоваться для энергоснабжения удаленных регионов и малых островов. В Индии планируется в ближайшее время ввести в эксплуатацию две наземные АЭС малой мощности, предназначенные для энергоснабжения отдаленных сел и городов.

Последняя АЭС малой мощности, которая была введена в строй в России, называется «Академик Ломоносов». Она была запущена в эксплуатацию в 2019 году на побережье Чукотского моря и предназначена для обеспечения электроэнергией дальневосточных населенных пунктов и промышленных объектов. АЭС состоит из двух плавучих судов, на которых расположены реакторные установки мощностью 35 МВт каждая.

Плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» Фото: Павел Львов/РИА Новости

Последняя же наземная АЭС малой мощности типа ВВЭР-М была построена в СССР в 1991 году в городе Черноголовка, Московская область.

Решение российского регулятора — знаковое для мировой атомной отрасли. Получено разрешение на размещение первой современной наземной атомной станции малой мощности в суровых условиях Арктики и это в очередной раз подтверждает безусловное лидерство российских ядерных технологий. Подготовительные работы в районе поселка Усть-Куйга идут полным ходом. Уже сейчас на площадку завезено более 2000 тонн грузов, работает порядка 80 человек и 38 единиц техники. С каждым днем объемы работ нарастают. Ввод первой в мире наземной АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н мы планируем в 2028 году, — заявил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачев.

Росатом – один из мировых лидеров в области разработки и применения атомных станций малой мощности. При этом растущий запрос на АЭС малой мощности наблюдается по всеми миру. Наличие референтных проектов внутри страны позволяет Росатому вести активный диалог с зарубежными заказчиками. За прошедший год подписаны двусторонние соглашения с партнерами из Кыргызской Республики, Республики Союз Мьянма и др.