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Техкульт

Garmin выпустила два GPS-навигатора для военных снайперов

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Garmin Foretrex

Когда-то возможности GPS-навигаторов были ограничены одной единственной функцией — указанием места нахождения пользователя на цифровой карте. Сегодня этого уже явно недостаточно, поэтому список предлагаемых разработчиками функций постоянно пополняется.

GPS-устройства компании Garmin — Foretrex 801 и 901 Ballistic Edition ориентированы, прежде всего, на снайперов спецподразделений, которые вооружены высокоточными и дальнобойными винтовками и которым требуется выполнять сложные баллистические расчеты.

Garmin Foretrex

Работая от батареек типа ААА, устройства в режиме отслеживания могут непрерывно работать до 100, а в режиме молчания — до 1000 часов. Электронная начинка представлена трехосевыми акселератором и компасом, барометрическим высотомером, а также электронными приемниками сигналов от спутниковых группировок. Отображение информации обеспечивает монохромный 2,2-дюймовый дисплей с понятной градуировкой. Показания можно считывать и в темное время с помощью очков ночного видения. Устройства сопрягаются с совместимыми смартфонами и устройствами inReach производства той же Garmin, что дает возможность отправлять сигналы SOS.

Garmin Foretrex

В помощь снайперам — калькулятор прикладной баллистики AB Synapse, который после анализа скорости пули, ветра и оценки траектории позволяет сделать максимально точный выстрел. Важное ноу-хау Foretrex — функции скрытности и экстренного уничтожения данных. В режиме скрытности устройство фиксирует только информацию о расстоянии, но не о месте нахождения снайпера, даже если она загружена. В таком случае, даже если устройство окажется в руках противника, никакой ценной информации он не узнает.

Александр Агеев

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