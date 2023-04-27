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ТАСС

Лавров: Россия будет делать все, чтобы русские на Украине не подвергались истреблению

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ указал, что Москва долгие годы привлекала внимание к ситуации с национальными меньшинствами на Украине, в том числе с русским национальным меньшинством

ООН, 25 апреля. /ТАСС/. Одной из целей России является недопущение того, чтобы представители русской культуры подвергались дискриминации и истреблению на Украине. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

"Еще мы хотим, чтобы люди, которые считают себя причастными к русскому языку, к русской культуре, к религии, которую они исповедовали всегда через Украинскую православную церковь, чтобы эти люди не подвергались дискриминации, не подвергались гонениям и не подвергались угрозе истребления", - сказал Лавров.

Как отметил глава российского МИД, Россия долгие годы привлекала внимание к ситуации с национальными меньшинствами на Украине, в том числе с русским национальным меньшинством.

"Приняты законы о запрете образования на иных языках, кроме украинского, хотя для языков Евросоюза сделали исключение, что лишний раз подчеркнуло нацеленность этой кампании против русской культуры, - напомнил Лавров. - Запрещены СМИ - как те, которые вещали на Украину из России, так и те, которые принадлежали украинцам, но вещали на русском языке, отражали оппозиционные взгляды. Миллионы книг на русском языке вышвырнуты из библиотек, часть из них сожгли на площадях, как это делали нацисты".

Лавров обратил внимание журналистов на ситуацию с Украинской православной церковью. "Мы обратились и к генеральному секретарю ООН, и к руководству ОБСЕ, в другие инстанции. Реакция не очень сильная, примерно так же, как когда произошел госпереворот в феврале 2014 года", - сказал глава МИД. 

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