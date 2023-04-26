СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?

По информации источников, Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты, а также Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота. Как пояснил собеседник ТАСС, "эти объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время Главкомату ВМФ", в последующем их вернут "в прямое подчинение, как это было прежде".

При этом Северный флот "сохранит свой статус военного округа". Также планируется сформировать группу управления от Главкомата ВМФ в Москве, где сконцентрируют все каналы управления флотами, поскольку прежняя система продемонстрировала "неэффективность".

Напомним, ВМФ оказался под контролем у сухопутных генералов после создания новой структуры управления вооруженными силами. Ее ввел предшественник Сергея Шойгу Анатолий Сердюков, который в течение нескольких лет проводил масштабную реформу российской армии. Она пришлась на конец 2000-х.

В экспертной среде сходятся во мнении, что переподчинение четырех флотов и Каспийской флотилии давно назрело. "Это может стать следствием внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота, – считает капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко. – Если решение будет принято, изменения позволят эффективнее решать все поставленные задачи. Кроме того, отход от подчинения сухопутным силам позволит нам серьезнее заняться решением проблем в океане".

Однако связка флота и военных округов понадобится для решения конкретных задач в рамках противодесантной или противолодочной обороны. "Но общее управление военно-морскими силами должно осуществляться централизованно компетентными людьми, имеющими отношение к флоту", – добавил Ищенко.

Капитан первого ранга Василий Дандыкин назвал первой весточкой о грядущих переменах в структуре управления ВМФ вывод Северного флота в самостоятельное оперативно-стратегическое объединение с 1 января 2021 года. "Такое решение себя полностью оправдало. Кроме того, в его состав включили армейские подразделения, в том числе две арктические бригады", – отметил он.

Дандыкин назвал логичным возвращение управленческой структуры ВМФ к ее прежнему образцу. "У командующих военными округами нет понимания специфики флота. Понять ее без практики сложно, даже с учетом обучения в Генштабе, – уверен собеседник. – Решение о переподчинении позволит сократить цепочку согласований и более эффективно выполнять задачи, стоящие перед ВМФ. Я напомню, что еще во времена Российской империи флот был в подчинении отдельного морского министра".

Сейчас Тихоокеанский флот входит в состав Восточного военного округа, а Северный находится в составе объединенного стратегического командования "Северный флот". Балтфлот – в составе Западного военного округа, а Черноморский флот и Каспийская флотилия – Южного военного округа.

Председатель клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга Игорь Курдин считает решение времен Сердюкова о подчинении флотов командующим округами "изначально ошибочным", потому что "тогда возникала путаница и было не очень понятно, кто чем управляет и у кого на что запрашивать разрешение".

"Проиллюстрирую все на одном простом примере. Допустим, некий крейсер входит в состав Ленинградской военно-морской базы, которая подчиняется командующему Западным военным округом. То есть Балтфлот оказывается не при делах, что выглядит совершенно нелепо. И то же самое касается оперативных схем управления в других флотах", – пояснил Курдин.

"Поэтому сейчас на основе выводов, сделанных в ходе спецоперации, было принято решение о подчинении флотов Главкомату ВМФ. Теперь я жду более простого, ясного, согласованного, надежного и оперативного командования флотами. Но и тут нельзя впадать в крайность – важные решения все равно должны приниматься по согласованию с главкомом Сухопутных войск или с общеармейским командованием. Это переподчинение не говорит о том, что флот будет сам по себе, а армия – сама по себе", – подчеркнул собеседник.

Одной военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Гундаров отметил, что пока не видит необходимости переподчинения морскому командованию всех флотов. "С одной стороны, все флоты и флотилии в принципе подчинены главкому ВМФ. Но при этом они должны действовать в интересах своего округа", – отметил Гундаров.

"Если, скажем, группировке Западного военного округа требуется защищать Калининградскую область и Финский залив от поползновений наших бывших друзей и братьев, то в соответствии с этим флот получает задачу по поддержке сухопутных войск. Флот не выполняет самостоятельные задачи, не считая времен адмирала Кузнецова и адмирала Горшкова", – почеркнул Гундаров.

Эксперт напомнил о словах президента Владимира Путина во время недавней беседы с главой Минобороны Сергеем Шойгу о ходе проверки ТОФ, чьи корабли могут действовать не только в Охотском море, но и на любых других направлениях. Эта фраза главы государства, считает собеседник, может означать, что Тихоокеанский флот тоже станет самостоятельной оперативной стратегической единицей, как и Северный флот. Гундаров также предположил:

Если два флота получат статус военного округа, то тем самым автоматически "повышается статус всего ВМФ, Главкомата и командующего ВМФ".

Что касается Каспийской флотилии, Черноморского и Балтийского флотов, то "все обеспечение идет через Главкомат ВМФ". "Эти флоты только в оперативном плане подчинены командующим военными округами. Для Балтийского флота это нормальное явление, потому что он не может решать свои задачи в регионе отдельно без сухопутной группировки", – пояснил Гундаров.

Северный и Тихоокеанский флоты, которые являются частью ядерной триады, в большей степени подчинены не главкому ВМФ, а Генштабу, который отвечает за ядерное планирование. "Главкомат обеспечивает материальную часть деятельности флота, а Генштаб ставит ему боевые задачи, например составляет график выхода на боевую службу атомных подводных лодок со стратегическим оружием. В связи с этим объективные условия не позволяют полностью переподчинить все главкому ВМФ", – полагает эксперт.

Андрей Резчиков, Дарья Волкова