«ОДК-Сатурн» и петербургский Политех будут вместе готовить кадры

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации и Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого будут совместно заниматься подготовкой кадров и решать научно-технические задачи в рамках передовой инженерной школы (ПИШ). Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках IX Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство».

Работа передовых инженерных школ стала одной из главных тем МТФ-2023 в Рыбинске. В деловой программе мероприятия приняли участие 14 ПИШ, созданных в российском научном сообществе, семь из них расположены в регионах присутствия ОДК. Участниками дискуссии выступили представители Объединенной двигателестроительной корпорации, ведущих технических вузов страны, академической науки, органов власти. В свою очередь представители ПИШ в рамках профильных секций форума презентовали программы развития в интересах Корпорации.

«Взаимодействие с Санкт-Петербургским университетом для ОДК имеет давние традиции. Мы системно работали в направлении цифровизации «ОДК-Сатурн» и корпорации в целом. Благодаря соглашению будем работать в направлении образования. Это и обучение магистров, и дополнительное образование сотрудников предприятий, стажировки как для студентов университета на предприятиях ОДК, так и для работников наших компаний в университете для решения конкретных прикладных задач. Это важное направление, и мы его будем развивать дальше», – подчеркнул заместитель генерального директора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Особенность ПИШ – подготовка уникальных кадров на базе поиска решений, необходимых индустриальным партнерам. Корпорация ставит перед ними конкретные научно-технические задачи, решать которые будут студенты совместно с наставниками от предприятия. В результате предприятие получает конкретный результат, готовый к применению на производстве, а также готового специалиста, обладающего необходимыми знаниями и опытом.

«Одним из важных направлений взаимодействия передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» с высокотехнологичной промышленностью является двигателестроение. Ключевой момент взаимодействия – постановка важных для корпорации фронтирных задач, для решения которых нужно готовить инженеров нового поколения – разработчиков, исследователей, инженерную элиту. Совместно с индустриальными партнерами создаются новые магистерские программы, открываются новые образовательные пространства, инженерные коворкинги как для студентов, так и для специалистов предприятий. Проект перспективный, предполагается его масштабирование при участии региональных вузов», – отметил проректор по цифровой трансформации СПбПУ имени Петра Великого, руководитель передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

Соглашение включает в себя дорожную карту, в которой отражены планы по созданию образовательных пространств. Рыбинский государственный технический университет имени П.А. Соловьева может стать одной из площадок по организации сетевой системы обучения в магистратуре по направлению передовых инженерных школ.