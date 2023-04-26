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ТАСС

Попытку посадки японского модуля Hakuto-R на Луну признали неудачной

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Глава Ispace Такэси Хакамада
Глава Ispace Такэси Хакамада.
Источник изображения: REUTERS/ Kim Kyung-Hoon

Связь с модулем прервалась

ТОКИО, 25 апреля. /ТАСС/. Связь с японским модулем Hakuto-R была потеряна в ходе посадки на Луну, в связи с чем высока вероятность, что миссию признают неудачной. Об этом заявил во вторник глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада.

"В настоящее время мы не можем установить связь с аппаратом. У нас была связь до самого момента посадки, но потом мы потеряли контакт. Мы должны признать, что мы не смогли совершить успешную посадку", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на YouTube-канале компании.

После этого Хакамада сразу провел пресс-конференцию для японских журналистов. В ходе нее он заявил, что инженеры "в настоящее время все еще пытаются окончательно подтвердить статус миссии". Он также признал, что в ходе своего выступления на английском выбрал неверную формулировку и на самом деле пока у компании не хватает данных, чтобы окончательно говорить о провале миссии. "Тем не менее вероятность неудачи крайне высока", - сказал он. Хакамада пообещал, что 26 апреля компания сделает объявление на этот счет.

Hakuto-R разработан японской компанией Ispace, базирующейся в Токио. Высота аппарата составляет 2,3 м. Он был запущен к Луне в декабре 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.

Туда он должен доставить четырехколесный луноход "Рашид" Объединенных Арабских Эмиратов, двухколесный сверхкомпактный луноход совместной разработки Японского агентства аэрокосмических исследований, производителя игрушек Tomy и корпорации Sony, а также экспериментальную твердотельную батарею.

В случае успеха миссии Hakuto-R станет первым в мире аппаратом частной разработки, которому удалось совершить посадку на Луну. Это также позволит Японии стать четвертой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США и Китаю. 

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