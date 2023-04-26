Spiegel: социал-демократы Германии призвали укреплять космическую отрасль страны

Без космической инфраструктуры жизнь в современной и объединенной в сеть индустриальной стране невозможна, говорится в документе, принятом парламентской фракцией СДПГ

БЕРЛИН, 25 апреля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) призвала укреплять немецкую космическую отрасль и повышать вовлеченность страны в полеты в космос. Об этом во вторник сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на документ, принятый парламентской фракцией СДПГ.

"Без космической инфраструктуры жизнь в современной и объединенной в сеть индустриальной стране невозможна", - приводит журнал слова из документа. "Защита климата, телекоммуникации, мобильность, исследования, сельское хозяйство, энергоснабжение или даже политика в сфере безопасности - без космической инфраструктуры все это остановилось бы", - говорится в тексте. "Государства соревнуются за доступ к космосу и передовым технологиям", поэтому СДПГ призывает "укреплять национальный суверенитет в космических путешествиях", утверждает журнал.

Цель парламентской группы СДПГ - продвижение дальновидной космической политики Германии, пишет Der Spiegel.