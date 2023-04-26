Войти
ТАСС

Spiegel: социал-демократы Германии призвали укреплять космическую отрасль страны

268
0
0
Здание бундестага в Берлине, Германия
Здание бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Без космической инфраструктуры жизнь в современной и объединенной в сеть индустриальной стране невозможна, говорится в документе, принятом парламентской фракцией СДПГ

БЕРЛИН, 25 апреля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) призвала укреплять немецкую космическую отрасль и повышать вовлеченность страны в полеты в космос. Об этом во вторник сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на документ, принятый парламентской фракцией СДПГ.

"Без космической инфраструктуры жизнь в современной и объединенной в сеть индустриальной стране невозможна", - приводит журнал слова из документа. "Защита климата, телекоммуникации, мобильность, исследования, сельское хозяйство, энергоснабжение или даже политика в сфере безопасности - без космической инфраструктуры все это остановилось бы", - говорится в тексте. "Государства соревнуются за доступ к космосу и передовым технологиям", поэтому СДПГ призывает "укреплять национальный суверенитет в космических путешествиях", утверждает журнал.

Цель парламентской группы СДПГ - продвижение дальновидной космической политики Германии, пишет Der Spiegel. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Похожие новости
04.04.2022
На что способна Украина с новой военной помощью Запада
21.05.2020
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» проходит финальные испытания
17.05.2018
Названы пять самых революционных образцов стрелкового оружия
21.01.2015
Россия, джихадисты или кибервойна – какая из этих угроз самая актуальная? ("The Guardian", Великобритания)
29.11.2011
Северная Корея помогла Сирии построить современный ракетный завод
24.11.2011
Более 250 отечественных и зарубежных фирм представляют в Москве продукцию для нужд вооруженных сил России
20.09.2006
Рособоронэкспорт примет участие в выставке по безопасности в Германии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 10:14
  • 2
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 10:05
  • 48450
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 05:13
  • 5
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 21:26
  • 58
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу