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ТАСС

Посольство РФ заявило, что "ползучая эрозия нейтралитета" Австрии становится все очевиднее

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Вена, Австрия
Вена, Австрия.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain Julius Silver / Pixabay

Как отметили в дипмиссии, с 1 марта 2023 года через территорию республики транзитом проследовали 1 657 военно-транспортных конвоев США

ВЕНА, 25 апреля. /ТАСС/. Регулярный транзит военной техники США и других стран НАТО через территорию Австрии свидетельствует о все более очевидной эрозии нейтралитета республики. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вене, опубликованном во вторник в его Telegram-канале.

"Ползучая эрозия "постоянного" нейтралитета вопреки чаяниям большинства австрийцев становится все более очевидна", - отметили в диппредставительстве. "Из опубликованного ответа министра обороны Австрии [Клаудии] Таннер от 24 апреля 2023 года на парламентский запрос следует, что с начала прошлого года вплоть до 1 марта текущего года через территорию альпийской республики транзитом проследовали в общей сложности 1 657 военно-транспортных конвоев ВС США (помимо других стран - членов НАТО). При этом не скрывается, что "отдельные транзиты" (или все же их значительная часть?) "направлялись для усиления контингентов НАТО в Восточной Европе", - добавили в посольстве.

"То есть возникает закономерное предположение об их предназначении в качестве конечного адресата киевскому режиму - стороне вооруженного конфликта", - констатировали в диппредставительстве. Воздушное пространство Австрии, согласно докладу, как указали российские дипломаты, регулярно используется американской военной авиацией для транзитных пролетов: в 2022 году их насчитали 1 719, то есть в среднем почти 5 каждый день, при этом 7 раз без получения каких-либо разрешений. В нынешнем году частота военных транзитов сохраняется.

В посольстве подчеркнули, что "цифры и конкретные дела говорят сами за себя, как бы ни заверяли австрийские политики, что транзитные поставки вооружения непосредственно для сторон вооруженных конфликтов через ее территорию не осуществляются".

Ранее газета Exxpress со ссылкой на генерального секретаря Австрийской партии свободы (АПС) Кристиана Хафенекера сообщила, что за один год армия США смогла переправить через Австрию в общей сложности 1 657 единиц военной техники. По данным издания, в 2022 году резко возросло количество проходящей через Австрию военной техники из стран НАТО, в первую очередь из США. Это, по словам Хафенекера, "еще одно свидетельство нарушения австрийского нейтралитета". 

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Страны
Австрия
Россия
США
Проекты
NATO
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