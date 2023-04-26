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Интерфакс-АВН

Лавров предложил генсеку ООН созвать "квартет" посредников по ближневосточному урегулированию

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Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Нью-Йорк (ООН). 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал секретариат ООН и лично генсека ООН Антониу Гутерриша более активно способствовать выполнению резолюций Совета Безопасности, в том числе касающихся ближневосточного урегулирования.

"Призываем руководство секретариата и лично генерального секретаря уделять повышенное внимание соблюдению решений Совета Безопасности, естественно, особенно тех, которые касаются ближневосточного урегулирования. И выполнять свои обязанности", - заявил он во вторник, выступая на заседании СБ ООН в Нью-Йорке.

По словам министра, "мы хотели бы, чтобы генеральный секретарь активнее исполнял свои обязанности модератора "квартета" (формат ближневосточного урегулирования при участии России, ЕС, США и ООН - ИФ), не дожидаясь, пока поступит "разрешение". Лавров напомнил, что недавно Гутерриш по своей инициативе созвал встречу на уровне спецпредставителей по Афганистану, и Москва поддержала эту инициативу.

"Почему бы так же инициативно не объявить о созыве заседания "квартета"? - сказал глава российского МИД.

Как считает министр, "вместо того, чтобы помогать восстанавливать политический горизонт, США и Евросоюз продолжают деструктивные попытки подменить реальный мир некими экономическими полумерами и продвинуть арабо-израильскую нормализацию в обход справедливого решения палестинской проблемы и в обход Арабской мирной инициативы". "Жертвой таких действий пал ближневосточный "квартет" международных посредников", - убежден он.

Глава российского МИД также отметил, что невыполнение резолюций СБ ООН является нарушением Устава Организации. "Среди таких резолюций, которые саботируются Западом, - решения по Палестине, по Голанским высотам, Западной Сахаре, косовскому урегулированию, иранской ядерной программе и, конечно, по Минским договоренностям относительно Украины", - сказал Лавров.

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