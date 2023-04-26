Украина выйдет из-под контроля США, когда поймет: она обречена

В украинском конфликте появился Самый Главный Миротворец. Конечно же, эта роль досталась США! Вернее, они ее себе присвоили. И с гордостью сообщили всему миру. Использовав давно отработанный метод вброса откровенной дезинформации: через "утечку" секретных документов.

В очередной порции сверхсекретных данных, якобы украденных арестованным юнцом Джеком Тейшейра, содержится сенсационная информация. Ее предала гласности газета The Washington Post. Статья, посвященная истории давления американцев на руководителя украинского Главного управления разведки Кирилла Буданова, озаглавлена незатейливо и откровенно: "По указке США Украина отложила удары по России в годовщину боевых действий".

Если у кого-то еще оставались сомнения в том, кто дергает Киев за ниточки, — они сняты. Более откровенного признания от кукловода не дождаться. Разве что Белый дом рискнет после смены администрации обнародовать реальные документы, демонстрирующие степень влияния США на Украину. Но это уже предположение из области ненаучной фантастики.

Статья известной своей близостью к Демократической партии США газеты The Washington Post изобилует удивительными откровениями. С одного из них начинается материал: "В феврале, за несколько дней до годовщины российских военных действий на Украине, киевские чиновники планировали нападение на Москву". Дальше — больше: газета утверждает, что "Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров готовиться к массовым ударам 24 февраля "всем, что есть в распоряжении у ГУР". Чиновники даже обдумывали морской удар с применением тротила по черноморскому порту Новороссийску — эта во многом символическая операция продемонстрировала бы способность Украины наносить удары вглубь вражеской территории".

Источники столь громких разоблачений или не называются, или называются обтекаемо: то секретный доклад АНБ, то секретный доклад ЦРУ, то "чиновник на условиях анонимности". Короче, все как и прежде. Информация вброшена, а доказывать ее достоверность и нести за нее ответственность никто не собирается. Да и зачем? Главное — напугать читателя. А там пусть разбирается, с какой целью ему скормили очередную сенсацию.

Разбираться, на самом деле, не в чем. Отдельные пассажи статьи довольно ясно указывают на цель публикации: "Украина стремится перенести боевые действия на территорию России, но ее сдерживают США, чтобы не допустить эскалации и прямых столкновений между американскими и российскими войсками. Некоторые чиновники считают удары по России, особенно с применением поставленного США оружия, крайне рискованными, так как президент Владимир Путин в ответ может прибегнуть к тактическому ядерному оружию".

Это не единственное опасение вашингтонских стратегов. Не меньше, чем российский ядерный арсенал, их пугает дальнейшее укрепление связей между Москвой и Пекином. "Чиновники США также обеспокоены тем, что Пекин увидит в атаках Украины по территории России „возможность выставить НАТО агрессором“, — отмечает The Washington Post, — и упрочит поддержку Москвы, если сочтет это достаточным поводом".

Что ж, эти опасения полностью оправданы. Это доказали визиты в Россию сначала китайского лидера Си Цзиньпина, а потом и министра обороны КНР Ли Шанфу. Задавшись целью изменить миропорядок в пользу реально многополярного мира, не подчиняющего диктату США, Москва и Пекин движутся в этом направлении без дополнительных поводов.

Скорость этого движения тем выше, чем откровеннее степень вмешательства Вашингтона в чужие дела. "В частном порядке украинские чиновники давно признают, что часть военных операций Киева де-факто контролируют США, — откровенничает американская газета. — Так, Киев запускает передовые ракетные системы производства США лишь по предоставленным Вашингтоном координатам — это обеспечивает точность ударов и экономит боеприпасы". И дальше: "Один высокопоставленный украинский чиновник сказал, что согласие Киева не бить по определенным целям и координировать шаги с американцами должно убедить Вашингтон предоставить более современное оружие большей дальности — в частности, армейский тактический ракетный комплекс ATACMS с радиусом поражения до 300 километров. Однако чиновники администрации Байдена отказались, сославшись на его малое количество и риск, что Россия сочтет это провокацией".

Правильно отказались. И правильно боятся. Россия давно перестала всего лишь "выражать озабоченность" откровенно террористическими действиями украинских властей. А еще давно не верит в реальную способность США контролировать на Украине хоть что-то, кроме применения своего современного оружия. Чего стоят одни только участившиеся атаки беспилотных самолетов и катеров! Первые долетают до Подмосковья, вторые раз за разом пытаются прорваться в бухту Севастополя. И всякий раз, как подчеркивает все та же The Washington Post, "украинские чиновники комментирую их уклончиво: намекают на свою причастность, но прямой ответственности не берут".

Еще бы они ее брали! Страшно же... Причем боятся киевские горе-стратеги не своих американских и европейских хозяев, как бы ни хотелось тем представить дело таким образом. Боятся они именно России. Признай Украина хотя бы один организованный ею теракт — и возмездие будет неотвратимым. Таким, например, как серия прицельных ударов по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту.

Повторять этот опыт украинские военные явно не хотят. Признаваться в своем страхе они никогда не рискнут. Это дает Вашингтону возможность состроить хорошую мину при плохой игре. И послать Москве четкий сигнал: договаривайтесь с нами, пока мы контролируем киевских клоунов! Дескать, панам пристойно спокойно обсуждать, какую деревеньку кому отдать, а кому оставить, а чубы друг другу пусть дерут холопы, которые панского вежества не знают...

Да они никакого не знают! Потому и бессмысленны попытки Америки уговорить Россию сесть за стол переговоров. Чего такие переговоры стоят, блестяще доказали "Минские соглашения". Западные хозяева могут сколь угодно долго тешить себя иллюзией, будто они что-то там на Украине контролируют. Как только киевский режим поймет, что дни его окончательно сочтены, он пойдет на любые крайние меры.

Остановить его тогда не смогут ни Вашингтон, ни Брюссель, ни тем более Берлин с Парижем. Россия — сможет. Ее в Киеве боятся. Оттого и стараются уничтожить любое упоминание о ней, любое напоминание о давних и прочных связях между двумя народами. Надеются, видимо, на то, что, как и американцы, русские в конце концов плюнут на своих умалишенных соседей и оставят их в покое.

Это вряд ли. Слишком много наших соотечественников остаются по сей день под властью киевской хунты и ждут освобождения. Надеются они при этом не на американских кураторов пана Зеленского, а на Россию. Обманывать их надежду нельзя. Мы и правда не американцы. Как они относятся к своим "подопечным", отлично видно на примере бегства кураторов, например, из Вьетнама и Афганистана. Там они тоже все контролировали и гарантировали. Пока не удрали, бросив все и вся.

Антон Трофимов