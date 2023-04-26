На Украине сообщили о росте военных расходов в 2022 году в 9 раз по сравнению с 2021 годом

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что расходы на безопасность увеличились в 2,5 раза

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Украина в 2022 году увеличила расходы на оборону страны в 9 раз по сравнению с 2021 годом, заявил во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на заседании правительства.

"В 2022 году мы увеличили расходы на оборону нашей страны в девять раз по сравнению с 2021 годом. В 2,5 раза увеличились расходы на безопасность", - заявил премьер-министр Украины, слова которого приведены на сайте правительства.

В опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) содержится иная оценка роста военных расходов Украины.

По оценкам экспертов института, расходы Украины на оборону страны в 2022 году достигли $44 млрд, что означает рост в 6,4 раза за один год. В истории фиксации военных расходов SIPRI это не имеет аналогов. В результате с учетом связанного с боевыми действиями ущерба для украинской экономики военная нагрузка на бюджет поднялась с 3,2% в 2021 году до 34% в 2022-м. По данным SIPRI, военная помощь Украине со стороны США составила в 2022 году $19,9 млрд.