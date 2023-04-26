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Объяснена задача «Арматы» в зоне СВО

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Т-14 «Армата»
Т-14 «Армата».
Источник изображения: Фото:« Wikipedia»

Российский танк Т-14 «Армата» может использоваться в зоне специальной военной операции (СВО) для опытной эксплуатации и обкатки в реальных условиях. Соответствующее объяснение появления новой техники в беседе с News.ru привел Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, новейший российский танк «представляет собой семейство конструктивно новой военной техники, где экипаж не размещается в башне, как в моделях предыдущих поколений, она необитаема». Липовой добавил, что в ходе опытной эксплуатации выявят сильные и слабые стороны машины, при этом первые будут усилены, а вторые — устранены.

«А стрельба с закрытых позиций, я так понимаю, это поддержка войск, и это тоже боевая задача», — допустил эксперт.

В апреле РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российские военные начали применять новейшие основные танки Т-14 «Армата» для атаки по позициям Вооруженных сил Украины.

В феврале «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL сообщила, что на границе Ростовской области были замечены танки Т-14 «Армата».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Армата
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