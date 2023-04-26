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Интерфакс-АВН

Министры обороны РФ, Ирана, Сирии и Турции подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности САР

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Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Борьба с терроризмом, нормализация сирийско-турецких отношений и сохранение территориальной целостности Сирии обсуждались в Москве во вторник на четырехсторонних переговорах глав военных ведомств России, Ирана, Сирии и Турции, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе встречи обсуждены практические шаги в области укрепления безопасности в Сирийской Арабской Республике и нормализации сирийско-турецких отношений", - говорится в сообщении.

"Отдельное внимание уделено вопросам противодействия всем проявлениям террористических угроз, борьбе со всеми экстремистскими группировками на территории Сирии", - заявили в Минобороны РФ.

"По итогам переговоров стороны подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности Сирии, а также необходимость активизации усилий для скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину", - сообщили в Минобороны РФ.

"Главы оборонных ведомств особо подчеркнули конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике и регионе в целом", - заявили в Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
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