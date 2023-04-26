ВМС Греции намерены модернизировать фрегаты класса "Гидра"

ЦАМТО, 25 апреля. Согласно информации, опубликованной греческим ресурсом Ekathimerini, Комитет по вооружениям парламента Греции одобрил реализацию программы модернизации четырех состоящих на вооружении фрегатов класса "Гидра" (Meko-200HN).

Ожидается, что модернизация позволит продлить срок эксплуатации кораблей еще на 15 лет.

Как сообщалось ранее, проект соответствует планам Генерального штаба ВС Греции, предусматривающим наличие в составе флота в период до 2034 года 12 фрегатов и 6 корветов, что позволит противостоять ВМС Турции в Эгейском море (к концу указанного периода на вооружении ВМС Турции будет состоять около 30 кораблей данных классов).

Длина фрегата класса "Гидра" составляет 117,5 м, ширина – 14,8 м, стандартное водоизмещение – 3360 т, полное – 4000 т, экипаж – 173 человека. Корабль оснащен главной энергетической установкой типа CODOG, состоящей из двух газовых турбин LM2500 компании General Electric общей мощностью 60656 л.с. и двух дизельных двигателей MTU 20V 956 мощностью 10040 л.с. Максимальная скорость – 31 узел, дальность хода – 4100 морских миль на скорости 18 узлов.

Фрегат оснащен РЛС Signaal MW08, Signaal DA08, двумя РЛС управления огнем Signaal STIR, навигационной РЛС Racal Decca 2690 BT, системой защиты от торпед SLQ-25 Nixie, ПУ ложных целей.

В состав вооружения входят одна 127-мм артиллерийская установка Mk-45 Mod.2A, два 20-мм ЗАК Mk15 "Фаланкс", две пусковые установки Mk.141 с ПКР "Гарпун", 32-х контейнерная ВПУ Mk-48 с ЗУР ESSM, два 324-мм двухтрубных торпедных аппарата с торпедами Mk.46. Корабль оборудован ангаром для одного вертолета S-70B-6.