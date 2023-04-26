Войти
ЦАМТО

ВМС Греции намерены модернизировать фрегаты класса "Гидра"

286
0
0
Корабль ВМС Греции в Эгейском море
Корабль ВМС Греции в Эгейском море.
Источник изображения: © AP Photo / Lefteris Pitarakis

ЦАМТО, 25 апреля. Согласно информации, опубликованной греческим ресурсом Ekathimerini, Комитет по вооружениям парламента Греции одобрил реализацию программы модернизации четырех состоящих на вооружении фрегатов класса "Гидра" (Meko-200HN).

Ожидается, что модернизация позволит продлить срок эксплуатации кораблей еще на 15 лет.

Как сообщалось ранее, проект соответствует планам Генерального штаба ВС Греции, предусматривающим наличие в составе флота в период до 2034 года 12 фрегатов и 6 корветов, что позволит противостоять ВМС Турции в Эгейском море (к концу указанного периода на вооружении ВМС Турции будет состоять около 30 кораблей данных классов).

Длина фрегата класса "Гидра" составляет 117,5 м, ширина – 14,8 м, стандартное водоизмещение – 3360 т, полное – 4000 т, экипаж – 173 человека. Корабль оснащен главной энергетической установкой типа CODOG, состоящей из двух газовых турбин LM2500 компании General Electric общей мощностью 60656 л.с. и двух дизельных двигателей MTU 20V 956 мощностью 10040 л.с. Максимальная скорость – 31 узел, дальность хода – 4100 морских миль на скорости 18 узлов.

Фрегат оснащен РЛС Signaal MW08, Signaal DA08, двумя РЛС управления огнем Signaal STIR, навигационной РЛС Racal Decca 2690 BT, системой защиты от торпед SLQ-25 Nixie, ПУ ложных целей.

В состав вооружения входят одна 127-мм артиллерийская установка Mk-45 Mod.2A, два 20-мм ЗАК Mk15 "Фаланкс", две пусковые установки Mk.141 с ПКР "Гарпун", 32-х контейнерная ВПУ Mk-48 с ЗУР ESSM, два 324-мм двухтрубных торпедных аппарата с торпедами Mk.46. Корабль оборудован ангаром для одного вертолета S-70B-6.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Турция
Продукция
LM2500
Mk.48
Компании
General Electric
Похожие новости
04.06.2014
Двигатель торговли
22.01.2014
По прогнозам, в лидерах будет F-35
06.05.2013
Лидеры прежние
04.10.2011
Первый корвет турецкой постройки сдан национальным ВМС
03.06.2011
Основные направления развития ракетных катеров военно-морских сил иностранных государств
29.10.2007
Марокко приобретет многоцелевой фрегат FREMM компании DCNS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 10:14
  • 2
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 10:05
  • 48450
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 05:13
  • 5
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 21:26
  • 58
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу