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Военное обозрение

В Турции впервые в воздух поднялся перспективный учебно-боевой самолёт Hürjet собственной разработки

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Источник изображения: topwar.ru

В Турции впервые в воздух поднялся перспективный учебно-тренировочный самолет Hürjet собственной разработки. Самолет создан турецкой компанией Turkish Aerospace Industries в интересах ВВС Турции.

Как сообщается, первый полет самолета состоялся 25 апреля, Hürjet поднялся в воздух в сопровождении истребителя F-16 из состава турецких ВВС, который контролировал полет. Пробыв в воздухе 26 минут, самолет благополучно приземлился. Впереди у него дальнейшие испытания. По планам Turkish Aerospace Industries, первый полет должен был состояться в этом году, что и произошло, в 2024 он должен пойти в серийное производство, а после 2025 года TAI планирует выпускать по два самолета в месяц. Линия сборки для данного самолета уже готовится, об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

Подчеркивается, что Hürjet является первым реактивным самолетом, полностью разработанным в Турции. В турецких ВВС он должен сменить учебные T-38 и учебно-боевые F-5, уже заявлено о потребности, как минимум, в 70 самолетах.

Работы над новым учебно-боевым самолетом, способным выполнять задачи легкого штурмовика, начались в 2017 году, в апреле 2018 была завершена разработка концептуального дизайна Hürjet, в 2019 завершилось создание проектной документации. Однодвигательный реактивный самолет является фактически дальнейшим развитием серии турбовинтовых УБС Hurkus.

Заявленные характеристики: длина - 13,4 метра, размах крыльев — 11 метров. Полезная нагрузка - 3000 кг, скорость - 1,2 Маха (1470 км/ч). Высота полета - 14 км. Современные системы вооружения позволят применять как управляемое, так и обычное вооружение.

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Турция
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