У итальянцев появился шанс прекратить вооружать Киев

Il Fatto Quotidiano: в Италии начался сбор подписей за референдум против вооружения Киева

В Италии начался сбор подписей за проведение референдума о запрете поставок оружия на Украину. Большинство итальянцев не хотят вооружать Киев, заявил Il Fatto Quotidiano сторонник голосования сценарист Мони Овадия. Наконец-то народ покажет, что политики не отражают его волю, отметил он.

23 апреля по всей Италии начался сбор подписей за проведение референдума, направленного на отмену законов, регулирующих поставку оружия на Украину. Запустили компанию по проведению референдума два комитета: "Отказ от войны" и "Будущие поколения". Среди сторонников референдума много общественных деятелей: правоведы Уго Маттеи (Ugo Mattei) и Паскуале Де Сена (Pasquale De Sena), экономисты Гвидо Виале (Guido Viale) и Владимиро Джакке (Vladimiro Giacchè), бывший директор итальянского телевидения Карло Фреччеро (Carlo Freccero), карикатурист-сатирик Вауро Сенези (Vauro Senesi), сценарист Мони Овадия (Moni Ovadia) и историк Франко Кардини (Franco Cardini). На референдум предлагается вынести два вопроса. Первый из них посвящен устранению противоречий между государственным и частным здравоохранением. Частные компании не должны иметь право участвовать в планировании государственного здравоохранения. Второй вопрос – это отмена указа, позволяющего поставлять оружие на Украину в течение 2023 года. "Комитет референдума призывает всех итальянских граждан, которым небезразличны люди и их здоровье, поддержать эту инициативу".

Проголосовать можно на пунктах сбора подписей, которые открыты по всей Италии, а также на платформе "Будущие поколения". Ниже приводится интервью-обращение актера и сценариста Мони Овадия, опубликованное в газете Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano: Мони Овадиа – один из сторонников референдума против отправки оружия на Украину, сбор подписей для проведения которого начинается сегодня. Вы действительно считаете референдум эффективным средством?

Мони Овадиа: Безусловно. Я считаю, что референдум – это полезный и действенный инструмент. Мы это видим на примере Франции. Посмотрите, как Макрон боялся референдума о пенсионной реформе во Франции, он знал, что проиграет. Я считаю, что большинство итальянцев с болью в душе проживают этот конфликт и выступают категорически против отправки оружия. Я не знаю, является ли референдум главным или наиболее подходящим инструментом, чтобы сказать "нет", но важно собрать подписи, чтобы у людей была возможность проголосовать и показать тем самым, что политики не отражают реальную волю народа в данном военном конфликте. Хотя потом они все равно сделают по-своему. Вспомните референдум "Вода – общественное достояние". Политиков интересует мнение не итальянского народа, а транснациональных корпораций.

– Как вы думаете, достаточно ли общество созрело, чтобы выражать свое мнение по таким сложным вопросам международной политики?

– Я всеми силами против вооруженных действий: это обитель смерти. Я не думаю, что это всего лишь человеческая сентиментальность. Мне кажется, что воинственная риторика сходит на нет во многих сферах, даже среди военных аналитиков. Мы больше не можем мириться с убийством людей под прикрытием лживой пропаганды, мы не хотим быть соучастниками. Пора понять, что конфликт, главными жертвами которого являются мирные жители Украины, а также молодые и неопытные солдаты, ведется в интересах двух сторон. НАТО хочет низвергнуть Россию, чтобы потом разобраться с Китаем. Соединенные Штаты столкнулись с закатом американской эпохи и изменением глобального порядка и действуют привычными методами. Защита демократии – это небылица. Ее рассказывают те же люди, которые позволяют истреблять курдов и йеменцев. Напомню, что последняя книга американского публициста Уильяма Блума (William Blum) называется "Смертоносный экспорт Америки – демократия". С другой стороны, есть Европа, которая полностью подчиняется решениям США. Она могла бы стать уравновешивающим элементом, если бы у нее была собственная внешняя политика, но ее нет. Европа – это политический карлик. Поэтому пусть пройдет референдум, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы порвать с поджигателями войны и призвать общественное мнение к массовой мобилизации, остановить этот ужас.

– Как вы считаете, возможно ли дипломатическое решение, или мы скатываемся в бесконечный конфликт?

– Дипломатическая инициатива должна возникнуть как минимум на европейском уровне. Италия в Европе подобна двойке пик в колоде карт, к ней относятся, как к пятому колесу в телеге, во внешней политике мы делаем то, что говорят американцы. Что-то должно произойти, потому что этот конфликт нельзя выиграть на поле боя, и с этим согласны все. Можно ли вообще победить в полном смысле этого слова? В Ираке и Афганистане США уничтожили миллион человек, а затем убежали, поджав хвост. Боевые действия нужны только тем, кто продает оружие, экономической и военной элите. Повторяю, чтобы объявить конфликт незаконным, потребуется мобилизация всего общества.

– С самого начала конфликта на Украине мнения, подобные вашему, считаются еретическими, их клеймят как "пропутинские". Похоже, вас это не очень волнует…

– (Улыбается.) А почему меня это должно волновать? У меня два хозяина: мой разум и моя совесть. У меня нет партийных билетов, я не принадлежу к лобби, я просто руковожу театром. В путинской России я бы сидел в тюрьме: я бы вышел на улицы с любыми притесняемыми меньшинствами, начиная с гомосексуалистов. Ну какой из меня путинист! Путин стоит во главе гиперкапиталистического режима, а я – коммунист. Но я испытываю глубокие чувства к русскому народу: я родился в Болгарии, благодаря Красной армии мои родители не сгорели в печах. Я не забыл жертву советского народа – 26 миллионов погибших во Второй мировой войне за свободу от нацизма. Россия – огромная страна, о которой все говорят и почти никто ничего не знает.

– И, переходя к менее значимым вопросам. Приближается 25 апреля (День освобождения Италии от фашизма – прим. ИноСМИ). Председатель Сената Иньяцио Ла Русса (Ignazio La Russa) заявил, что в Конституции Италии "нет упоминания об антифашизме".

– Иньяцио Ла Русса делает вид, что игнорирует переходное положение № 12, а ведь он принес присягу на Конституции. Мне даже нравится Ла Русса, но он несет вздор: сама структура итальянской Конституции антифашистская. Если бы он был актером, то стал бы незабываемым капитаном Крюком. Я не испытываю враждебности к нему или к его правым сторонникам, возможно, я постарел, но почему они упорно продолжают выставлять себя в таком свете? Я думаю, причины этого кроются в психопатологии. С тем периодом связано что-то, что не имеет отношения к политике, это основано на эмоциях и чувствах.

– Однако министр, который говорит об "этническом замещении", это же явно политическая проблема, не так ли?

– Их проблема в том, что у них нет собственных идей, поэтому они цепляются за старый национализм, нагнетают страх перед "иным"... Они знают – очень хорошо знают, – что неправы. Но они также знают, что среди их избирателей есть те, кто хочет такие вещи слышать. Итальянцы любят тех, кто снимает с них вину: если что-то идет не так, в этом виноваты не мы, а мигранты или кто-то еще.

– Будет ли в этом году праздник 25 апреля более душевным, учитывая такое правое крыло в правительстве?

– Для меня важно всегда участвовать. Выступать за свободу, демократию, человеческое достоинство и равенство. Во имя тех, кто сопротивляется, вчера и сегодня, партизаны, курды или палестинцы, я всегда буду с ними.

Автор статьи: Томмазо Родано (Tommaso Rodano)