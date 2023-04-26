Войти
РИА Новости

Патрушев рассказал, как опыт СВО применяют для поддержания боеготовности ВС

398
0
0
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Патрушев: СВО помогла в разработке методологических подходов к поддержанию готовности ВС

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опыт спецоперации лег в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений российской армии и других силовых структур, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В рамках решения практических задач опыт специальной военной операции был положен в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений Вооруженных сил Российской Федерации, других силовых структур и органов", - сказал Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ.

Говоря об итогах работы совета за 2022 год, он отметил, что в части оборонно-промышленной тематики был сделан акцент на военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами в области разработки высокотехнологичной продукции военного назначения.

В научном плане проработаны и предложены к реализации практические вопросы выявления и прогнозирования террористических угроз, борьбы с незаконной миграцией, сковыванию и пресечению антироссийской пропаганды и нагнетания русофобских настроений в медиапространстве, добавил секретарь Совбеза.

Также, по его словам, "были представлены научно обоснованные подходы к основам структурной модернизации российской экономики в условиях нарастающих глобальных экономических угроз". "Совершенствовались методы и средства обеспечения информационной безопасности, защиты информации", - пояснил Патрушев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Патрушев Николай
Похожие новости
23.08.2022
Патрушев назвал безответственными действия США по провоцированию напряженности между Китаем и Тайванем
04.04.2022
Более 1 тыс. российских военных проводят на Курилах учения с боевыми стрельбами
19.04.2021
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Украина обвиняет Россию в эскалации
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
04.08.2016
Патрушев обсудил вопросы перевооружения войск на Дальнем Востоке
27.09.2012
Везде, где потребуется
07.12.2009
«Ангара»: задержка на старте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 10:14
  • 2
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 10:05
  • 48450
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 05:13
  • 5
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 21:26
  • 58
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу