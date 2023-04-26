Патрушев рассказал, как опыт СВО применяют для поддержания боеготовности ВС

Патрушев: СВО помогла в разработке методологических подходов к поддержанию готовности ВС

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опыт спецоперации лег в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений российской армии и других силовых структур, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В рамках решения практических задач опыт специальной военной операции был положен в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений Вооруженных сил Российской Федерации, других силовых структур и органов", - сказал Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ.

Говоря об итогах работы совета за 2022 год, он отметил, что в части оборонно-промышленной тематики был сделан акцент на военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами в области разработки высокотехнологичной продукции военного назначения.

В научном плане проработаны и предложены к реализации практические вопросы выявления и прогнозирования террористических угроз, борьбы с незаконной миграцией, сковыванию и пресечению антироссийской пропаганды и нагнетания русофобских настроений в медиапространстве, добавил секретарь Совбеза.

Также, по его словам, "были представлены научно обоснованные подходы к основам структурной модернизации российской экономики в условиях нарастающих глобальных экономических угроз". "Совершенствовались методы и средства обеспечения информационной безопасности, защиты информации", - пояснил Патрушев.