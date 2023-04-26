Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада

Патрушев: Запад ставит уничтожение российской науки в качестве одной из приоритетных задач

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Запад в числе приоритетных задач ставит целью уничтожить российскую науку, но это ему сделать не удастся, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Наши противники отдают себе отчет в том, что вопреки их усилиям в 1990-е годы российскую науку не удалось подорвать и обескровить. Отечественные ученые и исследователи по-прежнему находятся в авангарде мирового научного и технического прогресса", - сказал он на заседании научного совета при Совбезе РФ.

Запад это не устраивает, отметил Патрушев. "Его идеологи в качестве одной из приоритетных задач ставят уничтожение российской науки, ее дискредитацию и лишение конкурентоспособного кадрового потенциала", - заявил он.

"В этой связи хочу еще раз обратиться к собранию лидеров научного сообщества и подчеркнуть, что наше общее предназначение – развивать подлинно российскую науку, нацеленную на укрепление благосостояния, стабильности и безопасности российских граждан, общества и государства", - добавил секретарь Совбеза.

Это не означает изоляции отечественного академического сообщества от мирового, подчеркнул Патрушев. "Напротив, наши ученые вносили и продолжают вносить значительный вклад в общемировой прогресс", - пояснил он. "Попытки Запада, как это сейчас там принято говорить, отменить российскую науку не могут увенчаться успехом по определению", - заключил Патрушев.