В Минтрансе предупредили о росте цен на авиабилеты в России до 30%.

Решетников призвал не допустить «золотых билетов» на основных туристических направлениях . Власти значительно сократили субсидии авиакомпаниям по сравнению с 2022 годом. Замглавы Минтранса Игорь Чалик считает, что такое снижение выплат может спровоцировать рост цен на авиабилеты по внутренним направлениям на 15–30%

Авиабилеты на рейсы внутри России в 2023 году могут подорожать на 15-30% по сравнению с прошлым годом на фоне сокращения объемов субсидирования, заявил замминистра транспорта Игорь Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону 2023 года, передает ТАСС.

"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд руб. В связи с этим мы ожидаем, что, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов", - сказал он.

В марте 2023 года, по данным Росстата, стоимость полета в салоне экономического класса по России составила 5992,33 руб. (в расчете на 1 тыс. км пути), что на 16% больше, чем в марте прошлого года.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на том же совещании, попросил Минтранс уделить внимание вопросу доступности рейсов по ключевым туристическим регионам.

"Говорить о том, что у нас 84% загрузки самолетов, места есть - 15% - и пусть люди летают, - это немножко лукавство, потому что при динамической модели ценообразования это будут золотые билеты, которые люди просто себе позволить не смогут. При этом мы все прекрасно знаем рентабельность рейсов - если заполняемость в районе 60-70%, значит, рейс окупается", - сказал Решетников, обращаясь к Чалику.

Он рекомендовал министерству "напомнить" авиакомпаниям, что хотя они и являются коммерческими предприятиями, но просят деньги из бюджета на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, на субсидии и дотирование авиационной отрасли.

"Поэтому тут, уж извините, колхоз будет дело добровольное. Понятно их желание заработать прибыль, мы всячески это приветствуем, но прибыль должна зарабатываться за счет массовой доступной услуги, а не за счет допродажи 5% оставшихся кресел на борту за космические деньги", - заключил министр.

Вечером в понедельник, 17 апреля, пресс-служба Минтранса сообщила, что в 2023 году будет продолжено субсидирование перевозок по социально значимым и региональным маршрутам, а также авиабилетов для отдельных категорий граждан.

Как власти поддерживали авиакомпании в 2022 году

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В 2022 году российские авиакомпании столкнулись с серьезным давлением из-за международных санкций и ограничения авиасообщения в Центральной и Южной России. В этих условиях власти выделили гражданской авиации 172 млрд руб., из которых 100 млрд руб. - на субсидирование внутренних перевозок. Эти субсидии пошли в том числе на возмещение расходов на аренду и лизинг самолетов и двигателей, их выкуп у лизингодателей, страхование, техобслуживание и ремонт. Для определения получателей субсидий Минтранс провел отбор, по результатам которого были одобрены 32 заявки на субсидии из 34 заявок обратившихся за ними перевозчиков. Четверть выделенной суммы (25,7 млрд руб.) пришлась на "Аэрофлот", 22 млрд руб. досталось S7, еще 14 млрд руб. - лоукостеру "Победа" ("дочка" "Аэрофлота").

В итоге благодаря этим мерам поддержки в прошлом году российские авиакомпании перевезли 95 млн пассажиров (против 111 млн годом ранее). При этом стоимость авиабилетов осталась на уровне 2020-2021 годов, говорил министр транспорта Виталий Савельев 30 ноября 2022 года.

"В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов, по данным ФАС на 10 ноября - мы специально запросили, - остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года", - указывал он.

По его словам, в высокий летний сезон средний тариф авиакомпаний в экономическом классе был снижен по сравнению с 2021 годом. Так, на конец июня 2022 года снижение по отношению к июню 2021-го составило 10%, в июле - 6%, в августе - 2%.

Глава крупнейшей российской авиагруппы "Аэрофлот" Сергей Александровский в интервью РБК подтверждал, что цены на авиабилеты снизились: "Средняя стоимость билета (тариф со сборами) на внутрироссийские рейсы действительно снизилась: к примеру, в июне - на 10% к июню 2021-го". При этом, по его словам, стоимость билетов на международные перевозки, наоборот, выросла: "Но это отдельная история, связанная больше с ограниченным предложением отдыха за рубежом. Наша задача - поддерживать доступность перелетов в первую очередь на внутреннем рынке".

Почему в этом году господдержки будет меньше

В конце января 2023 года Росавиация закончила отбор авиакомпаний для получения поддержки в низкий сезон (ноябрь 2022 года - март 2023-го) на общую сумму 25,3 млрд руб., рассказывал в интервью РБК глава ведомства Александр Нерадько. По его словам, ведомство "мониторит ситуацию" и, если понадобится дополнительная поддержка, будет выходить с соответствующими предложениями к правительству.

"Но часть авиакомпаний выкупили воздушные суда, значит, сокращаются расходы на лизинг и поддержка, возможно, понадобится не в таком размере", - объяснял он.

Савельев, выступая 24 января на совещании под руководством президента Владимира Путина, также говорил, что в этом году субсидий потребуется меньше, чем в прошлом. "Учитывая, что нами проводится планомерная работа по выкупу воздушных судов у иностранных лизингодателей, мы планируем снижать объемы запрашиваемых субсидий пропорционально количеству выкупаемых самолетов. Соответствующее обращение будет направлено в правительство в ближайшее время", - сказал тогда он.

Но в пресс-службе Минтранса 17 апреля заявили, что продолжают работу над продлением этой меры поддержки внутренних перевозок за фактически выполненный пассажирооборот на летний сезон 2023 года. К тому же за первые три месяца этого года в рамках трех программ субсидирования (полетов наименее социально защищенных групп граждан и жителей Дальнего Востока, программ региональных перевозок и деятельности единой дальневосточной авиакомпании) перевезено на сумму более 5 млрд руб. свыше 935 тыс. пассажиров, добавили в ведомстве. Суммарный объем поддержки отрасли по всем программам на 2023 год превышает 50 млрд руб.

"Расходы авиакомпаний существенно выросли за последний год. В 2022 году сдержать стоимость позволили беспрецедентные субсидии государства. В случае отсутствия такой поддержки в 2023 году рост тарифов неминуем", - говорит директор по развитию воздушного транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Александр Терентьев.

Несмотря на относительно благоприятные итоги финансовой деятельности авиакомпаний в 2022 году, сдерживать повышение тарифов в долгосрочной перспективе невозможно, необходима поддержка со стороны государства, особенно в части региональных перевозок, предупреждает он. Помимо субсидирования необходимо пересматривать требования к авиакомпаниям и аэропортам с целью сокращения издержек и принимать другие меры, добавляет эксперт.

Росту цен на авиабилеты способствует ограниченность направлений для летнего отдыха, замечает младший директор по корпоративным рейтингам Национального рейтингового агентства Алла Юрова: прямых рейсов за рубеж мало из-за санкций, гражданское авиасообщение в Крыму приостановлено, пропускная способность инфраструктуры популярных районов Краснодарского края близка к максимальной загрузке. Снизить влияние на цены со стороны повышенного спроса на отдельных направлениях могло бы повышение туристической привлекательности других регионов страны, а также расширение международного авиасообщения, считает она.

Исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев соглашается, что необходимо увязывать вопросы ценовой доступности перелетов с вопросами развития внутреннего туризма - если надо "раскатать" то или иное направление, то авиаперевозки локально можно поддержать. Нужно обеспечить ценовую доступность там, где у авиации нет альтернативы, а также дать возможность летать социально незащищенным слоям населения, но государству не стоит "заливать" отрасль деньгами ради того, чтобы обеспечить рост пассажиропотока, уверен эксперт.

Георгий Тадтаев, Артём Кореняко, Тимофей Дзядко