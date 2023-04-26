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Военное обозрение

ВМС Индии намерены закупить российские и американские ПКР Club и Harpoon

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Индии намерены закупить российские и американские противокорабельные крылатые ракеты, речь идет о комплексах Club и ПКР Harpoon. Об этом сообщает индийское агенство Ani со ссылкой на источники в Минобороны.

Индийские военные планируют закупить в России не менее 20 российских противокорабельных крылатых ракет системы Club (Клаб), являющихся экспортным вариантом крылатой ракеты "Калибр", получившей большую рекламу в ходе конфликта на Украине. Комплекс хорошо знаком индийским морякам, он устанавливался на надводные корабли (Club-N) и подводные лодки (Club-S) ВМС Индии и неоднократно демонстрировал высокую эффективность. Кстати, Индия стала первым иностранным заказчиком данного комплекса, заключив первый контракт в 1998 году на 50 ракет 3М54Э для подводных лодок проекта 08773 советской постройки.

ВМС Индии рассчитывают оснастить свои суда более 20 российскими противокорабельными крылатыми ракетами "Club" и американскими комплексами Harpoon

- пишет агентство.

Кроме российских крылатых ракет, индийцы планируют закупить и американские ПКР Harpoon на сумму примерно 80 млн. долларов. Подробности не раскрываются, но известно, что разрешение на закупку ракет Индия от Госдепа США уже получила, хотя сам контракт еще не подписан. Ранее индийские военные закупили в США противолодочные самолеты P-8I "Нептун", являющиеся специальной версией американского P-8 "Посейдон", в арсенал которых входят ПКР Harpoon. Ракеты индийцам пришлось заказывать отдельно.

По данным индийской прессы, в последне время индийские военные уделяют большое внимание американскому и французскому оружию, но отказываться от традиционного советского и российского не намерены из-за прекрасного соотношения цена - качество.

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Страны
Индия
Россия
США
Украина
Продукция
3М-54
3М-54Э/ТЭ
Club-N
Club-S
Harpoon ПКР
P-8 Poseidon
Проекты
877 Палтус
Калибр КР
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