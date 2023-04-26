В Бразилии заявили о поддержке контактов с Москвой и Киевом по ситуации на Украине

Министр иностранных дел Мауро Виэйра также отметил, что США могли бы присоединиться к группе стран, которые стремятся к урегулированию конфликта

МАДРИД, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Бразилии поддерживают контакт как с Москвой, так и с Киевом по ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел южноамериканского государства Мауро Виэйра в опубликованном во вторник интервью испанской газете El Mundo.

"Я думаю, что мир интересен странам, вовлеченным в этот конфликт, - отметил глава МИД. - Мы поддерживаем контакты с Украиной, я уже говорил по телефону с моим украинским коллегой [Дмитрием Кулебой], президент [Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва] уже говорил с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, поэтому я думаю, что мы продолжим этот диалог".

"То же самое с Москвой, - подчеркнул Виэйра. - Президент [России Владимир] Путин уже звонил президенту Луле, я недавно принимал министра иностранных дел [РФ Сергея] Лаврова в Бразилиа, я уже был с ним в Индии, на встрече Группы двадцати в Нью-Дели". Кремль сообщал о телефонном разговоре Путина и Лулы да Силвы 20 декабря прошлого года. Однако в сообщении Кремля по итогам разговора не было информации о том, что лидеры обсуждали вопросы, связанные с Украиной.

Виэйра также выразил мнение, что США могли бы присоединиться к группе стран, которые стремятся урегулировать ситуацию на Украине. "У нас тоже есть канал [связи с Вашингтоном], и они никогда не сообщали нам о каком-либо раздражении [позицией Бразилии по Украине], - уточнил министр. - Мы готовы сесть и поговорить со всеми странами, которые хотят мира и стремятся к миру". "Вы спрашиваете меня, могли бы США также присутствовать? Да, все, кто хочет", - добавил он.

"Мы не предлагаем себя в качестве лидера группы стран [по урегулированию конфликта], - отметил он. - Президент Лула говорит, что он готов разговаривать, общаться, потому что Бразилия имеет прямые каналы связи с двумя странами". "Мы готовы пригласить или действовать совместно с другими странами, которые также готовы содействовать миру, странами, у которых есть каналы связи с обеими сторонами, странами, которые могут свободно разговаривать с обеими сторонами", - подчеркнул министр.

В середине апреля в Пекине Лула да Силва призвал США прекратить "подогревать" конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. По его мнению, в настоящее время требуется активно искать страны, которые наряду с Бразилией и Китаем были бы готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах. Ранее президент Бразилии заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.