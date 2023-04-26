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ЦАМТО

Rheinmetall и Lockheed Martin намерены сотрудничать в разработке РСЗО

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Графическое изображение создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) при запуске
Графическое изображение создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) при запуске.
Источник изображения: © Lockheed Martin

ЦАМТО, 25 апреля. Rheinmetall Defense и Lockheed Martin подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместное выполнение работ по разработке для ВС Германии РСЗО, в составе которой будут максимально использоваться существующие и проверенные в боевых условиях компоненты, произведенные в Германии.

Как заявил исполнительный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер, подписанное письмо о намерениях является соглашением стратегического значения. Сочетание проверенных возможностей и ноу-хау Lockheed Martin с опытом Rheinmetall в области изготовления и производства открывает уникальные возможности для обеих сторон. Для Германии и Rheinmetall соглашение предоставляет возможность защитить ключевые технологии и получить значительную долю в цепочке добавленной стоимости.

В рамках сотрудничества компании планируют изучить потенциальные совместные возможности в таких областях, как исследования и разработки, производство и другие виды деятельности.

По заявлению вице-президента Lockheed Martin по тактическим ракетам Паулы Хартли, Lockheed Martin рассчитывает на сотрудничество и оптимизацию объединенных ресурсов для удовлетворения существующих потребностей в средствах сдерживании. Это еще один шаг в партнерстве с Rheinmetall.

Таким образом, консорциум становится второй известной группой, которая намерена поставить новые РСЗО ВС Германии. Как сообщал ЦАМТО, ранее, в декабре 2022 года, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Elbit Systems Deutschland (подразделение израильской Elbit Systems Land) достигли соглашения об активизации стратегического сотрудничества в сфере РСЗО. Компании KMW и Elbit разработали и предложили ряду потенциальных европейских заказчиков в качестве системы-преемницы имеющихся РСЗО концепцию "Euro-PULS", которая основана на РСЗО PULS и высокоточных боеприпасах разработки Elbit Systems.

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Страны
Германия
Компании
Elbit Systems
Krauss-Maffei
Lockheed-Martin
Rheinmetall
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