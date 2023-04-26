Мантра о "двух процентах ВВП на оборону НАТО": глупость становится законом

ČA: требованием "двух процентов ВВП на оборону" НАТО маскирует интересы США под истину

Требование тратить два процента ВВП на оборону для всех членов НАТО является абсурдным, пишет политолог Оскар Крейчи в Časopis argument. Оно не дает понимания, много это или мало для конкретных целей. Крейчи на конкретных цифрах показывает военные расходы НАТО и России.

Оскар Крейчи

Осталось голосование в Сенате, подпись президента, и все будет готово: иррациональность в виде обязательства выделять на так называемую оборону сумму в размере не менее двух процентов ВВП станет законом. В мудрости Сената сомневаться не стоит, да и президент эту глупость точно подпишет. Ведь еще на прошлой неделе во время визита в штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе президент Чехии Петр Павел заявил, что "государство, не выполняющее цели, которые оно обязалось выполнять, непосредственно угрожает безопасности всех остальных". Он имел в виду как раз эти два процента ВВП и больше…

НАТО против России

Вооруженный конфликт на Украине разделил информацию о военных расходах на две части, то есть до начала российской спецоперации в феврале 2022 года и после. Найти и сравнить данные за 2021 год легко. Что касается Североатлантического альянса, то можно обратиться к сайту этой организации, где все официальные цифры наглядно отображены в документе Defence Expendituresof NATO Countries(2014-2022). Согласно этому источнику, в 2021 году военные расходы государств НАТО составляли 1153,6 миллиардов долларов. Британский Международный институт стратегических исследований, который уверяет, что при подсчете пользуется той же методикой, что и НАТО, в своем материале The Military Balance 2022 пишет, что в 2021 году военные расходы Российской Федерации составляли 62,2 миллиарда долларов. Значит, накануне спецоперации на Украине, когда брюссельские элиты и их представители в Чехии уже призывали к тому, чтобы повысить военные расходы из-за угрозы с востока, расходы Североатлантического альянса в 18,5 раз превосходили военные расходы России.

Узнать военные расходы за прошлый год уже труднее, поскольку во время вооруженного конфликта многие цифры держатся в секрете, а другие подменяются, становясь таким образом инструментом борьбы и сбивая с толку. В процитированном документе Aliance Defence Expenditures of NATO Countries(2014-2022) общие военные расходы государств НАТО за 2022 год оцениваются в 1175,2 миллиарда долларов. Что касается России, то ситуация сложнее. Процитированный Международный институт стратегических исследований в своем последнем годовом отчете назвал предполагаемую сумму 87,9 миллиардов долларов. Но иногда говорят, полагаясь на знаменитое "хайли лайкли", о сумме вдвое большей. Значит, в 2022 году расходы государств Североатлантического альянса в 13,4 раза (или в 6,7 раз) превышали военные расходы России.

Это сравнение, разумеется, я привожу только для ориентации. Для более точного сравнения нужно указать разницу в выплатах солдатам, расходы военно-промышленного комплекса, а главное, реальные цены производства плюс прибыли. Нельзя не учесть и коррупцию в данной области и тому подобное. Кроме того, вооруженный конфликт на Украине прекрасно показал, что преобразовать реальные военные расходы в успешную стратегию и тактику автоматически невозможно. И тем не менее указанные данные проясняют, кто в случае конвенциональной войны между НАТО и Россией должен бояться больше за ее исход, а также кто может первым применить в ней ядерное оружие.

Формат Рамштайн

В конце прошлой недели министр обороны США принимал на авиационной базе в немецком городе Раммштайн, где находится командование авиационными силами США в Европе, представителей государств, которые больше всех помогают Украине. Это была уже 11 встреча в данном формате. Первая состоялась в апреле прошлого года. На этот раз договоренности касались, прежде всего, оружия для наземной противовоздушной и противоракетной обороны, а также ремонтных заводов для поставленных типов вооружений. Доля Чехии и Словакии в этой помощи проясняет, каково на самом деле значение этих стран на поле боя.

Немецкий институт мировой экономики в Киле регулярно публикует информацию о помощи Украине — Ukraine Support Tracker. Согласно этому источнику, в течение первого года вооруженного конфликта Украине пообещали помощь в размере 156,59 миллиардов евро. Из них:

военная помощь в размере 72,09 миллиардов евро (из Чехии — 0,57 миллиардов, из Словакии — 0,21 миллиард евро);

финансовая помощь в размере 71,73 миллиардов евро (из Чехии — 0,00 миллиардов, из Словакии — 0,00 миллиардов евро);

гуманитарная помощь в размере 12,78 миллиардов (из Чехии — 0,37 миллиардов, из Словакии — 0,01 миллиард евро).

В первый год вооруженного конфликта главным помощником Киева была группа англо-саксонских стран, то есть США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия (в общей сложности 85,37 миллиардов евро). За ними следовали государства и институты Европейского Союза (в общей сложности 61,93 миллиарда евро). Подобные данные много о чем говорят. (…) Надо добавить, что после завершения заседания формата Раммштайн заявление сделал заместитель украинского министра иностранных дел, по словам которого его страна нуждается в помощи в десять раз большей. Он призвал партнеров Киева "перейти все искусственные красные линии" и выделить один процент своего ВВП на поставки оружия Украине.

Мантра о двух процентах ВВП

В атмосфере, которая царила в Чехии за несколько месяцев до российской спецоперации на Украине, объективная дискуссия о размерах военных расходов была просто невозможна. После начала вооруженного конфликта концепция военных расходов на уровне двух процентов ВВП полностью овладела умами правящего политического класса и представителей СМИ мэйнстрима. Говорят, эта цифра звучала еще на переговорах о вступлении в Североатлантический альянс. Не будем забывать, что Чешскую Республику приняли в НАТО за несколько дней до начала бомбардировок Югославии. Потом эта концепция была закреплена в финальном заявлении, принятом в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе. Тогда представители Чехии и Словакии взяли на себя обязательство постепенно увеличивать оборонные бюджеты так, чтобы не позднее 2024 года они достигли двух процентов ВВП. Из текста заявления следует, что 20% от военных расходов следует направлять на закупку новых вооружений, а также военные исследования и разработки.

Со временем требование выделять два процента ВВП на оборону превратилось в настоящую мантру — магический, священный звук, повторением которого достигается умиротворение, и который помогает сосредоточиться. Эта мантра о "двух процентах ВВП" абсурдна, ведь она не дает никакого представления о том, является ли эта сумма на оборону слишком большой, или слишком маленькой. Для разумного установления размеров оборонных расходов необходимо определить реальные угрозы и риски, а также возможности, и в соответствии с этим выбирать инструменты, с помощью которых им противостоять. Я уже не говорю о выборе подходящих союзников. Однако нынешние лидеры Запада не в состоянии достигнуть необходимого согласия в этих вопросах. Ведь зачем обсуждать конкретные вооружения или намерения других государств, если все можно скрыть за мантрой "два процента ВВП"? Кроме того, предметная дискуссия опасна, в том числе, тем, что кто-то может спросить, насколько безопаснее положение Чешской Республики, чем Австрии, которая не является членом Североатлантического альянса?

Тот факт, что мантра о "двух процентах ВВП" выглядит правдоподобной, объясняется простотой и групповым повторением. Механическим запоминанием лозунга "два процента ВВП на оборону" удалось добиться того, что была поставлена конкретная цель, за которую соответствующие политики сумели ухватиться. Глубокая убежденность в том, что они поступают правильно, которую эти политики сегодня излучают, совсем не обусловлено тем, что это рациональное решение. Эта убежденность проистекает из ощущения, что данная мантра звучит в группе успешных людей, которым она позволяет достигнуть других поставленных целей, в том числе карьерных. Кстати, позиции, где потом принимаются решения об оборонных расходах, трудно занять тем, кто достаточно долго не поет гимн о "двух процентах ВВП". Личная и групповая польза выдается за правду. Интересы маскируют под истину. Пугает то, что вот таким образом правящему политическому классу можно привить, пожалуй, что угодно. Но только правда не меняется от того, что глупость становится законом. Пока любители мантры о "двух процентах ВВП" выглядят пожарными, призывающими ликвидировать пожар, который сами же помогли разжечь, и пламя которого продолжают старательно поддерживать.