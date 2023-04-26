Войти
РИА Новости

Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились

368
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Зампред Совбеза Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Никакие прогнозы о том, что у РФ закончатся ракеты, снаряды и танки не сбылись, российский оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень, и Россия способна решать любые задачи, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание".

"В начале того, что случилось в прошлом году, наши недруги все время говорили, мол, вот, у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, еще что-то закончится. Ничего из этого не произошло. Именно потому, что в результате вашей работы, труда огромного количества людей, которое входит в наш ОПК, наш оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень", - сказал Медведев.

Он отметил, что в последние годы российские власти повышали государственное финансирование "оборонки", но главное, что она сумела сохранить свой научный, кадровый, производственный потенциал.

"Поэтому в рамках того, что вы делаете сейчас, в том числе каждый день и даже в несколько смен, мы по сути понимаем, что мы любые задачи способны решать. Это касается и высокоточного оружия, это касается и ствольной артиллерии, танков, это касается массы других востребованных средств поражения, военной и специальной техники", - подчеркнул Медведев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
09.06.2017
"Коммерсант": Минобороны и ОАК перезаключат крупнейший авиационный контракт на новых условиях
08.06.2017
На поддержку российского самолетостроения в 2017 году направят около 41 млрд рублей
15.09.2015
Подведены итоги выставки RAE-2015
17.09.2014
Юрий Чайка строит оборонный комплекс
11.02.2013
Вас вызывает Рогозин
13.01.2009
Президент позаботился о "Салюте"
30.01.2008
Дмитрий Медведев посетил воронежский авиационный завод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 10:14
  • 2
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 10:05
  • 48450
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 05:13
  • 5
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 21:26
  • 58
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу