Зампред Совбеза Медведев заверил, что ракеты и танки у России не закончились

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Никакие прогнозы о том, что у РФ закончатся ракеты, снаряды и танки не сбылись, российский оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень, и Россия способна решать любые задачи, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание".

"В начале того, что случилось в прошлом году, наши недруги все время говорили, мол, вот, у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, еще что-то закончится. Ничего из этого не произошло. Именно потому, что в результате вашей работы, труда огромного количества людей, которое входит в наш ОПК, наш оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень", - сказал Медведев.

Он отметил, что в последние годы российские власти повышали государственное финансирование "оборонки", но главное, что она сумела сохранить свой научный, кадровый, производственный потенциал.

"Поэтому в рамках того, что вы делаете сейчас, в том числе каждый день и даже в несколько смен, мы по сути понимаем, что мы любые задачи способны решать. Это касается и высокоточного оружия, это касается и ствольной артиллерии, танков, это касается массы других востребованных средств поражения, военной и специальной техники", - подчеркнул Медведев.