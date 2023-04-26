Медведев: ОПК справляется с нагрузкой из-за СВО и готов обеспечивать потребности армии

Танки, снаряды и ракеты у России не закончились, подчеркнул зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс РФ справляется с повышенной нагрузкой в период специальной военной операции, танки, снаряды и ракеты у России не закончились. Это подчеркнул во вторник зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на марафоне "Знание".

"Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой", - сказал зампред Совбеза РФ, подчеркнув, что "в целом оборонка готова к тому, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил".

"В начале, помните, в прошлом году наши недруги все время говорили: "Вот у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, еще что-то закончится". Ничего из этого не произошло", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что это результат работы ОПК, хотя в этой сфере и потребовалось найти дополнительное финансирование и перезапустить ряд механизмов. "Наш оборонно-промышленный комплекс вышел на принципиально другой уровень. Хорошо, что мы в последние годы добавляли деньги в рамках государственного финансирования, но самое главное, что оборонка сохранила свой потенциал - научный, кадровый, производственный, что не дали это все растранжирить, распродать, отказаться от чего-то", - пояснил Медведев. Сейчас, заключил он, оборонка способна "любые задачи решать".

"Это касается и высокоточного оружия, и ствольной артиллерии, танков, массы других востребованных средств поражения, военной и специальной техники", - сказал зампред Совбеза, поблагодарив всех работников ОПК.

В новость была внесена правка (11:28 мск) - передается повторно в связи с исправлением в цитате во втором абзаце, правильно - "оборонка готова".