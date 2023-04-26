Медведев заявил, что СВО продолжается, все ее цели будут достигнуты

Зампред СБ РФ добавил, что Россия на Украине сражается с НАТО, идет необъявленная война Запада против нее

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Цели специальной военной операции (СВО), поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут достигнуты, подчеркнул зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, выступая во вторник перед участниками марафона "Знание".

Один из участников беседы поинтересовался, как политик оценивает ход СВО. "Это сложный вопрос, поскольку СВО продолжается. Я лишь могу сказать, что абсолютно уверен в том, что все цели, которые поставлены президентом страны перед нашими военнослужащими для проведения СВО, они будут достигнуты", - ответил Медведев.

Он добавил, что Россия на Украине сражается с НАТО, идет необъявленная война Запада против РФ. "Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь Североатлантический альянс, и это, действительно, необъявленная или специальная прокси-война, война по доверенности, как иногда говорят, которую западный мир проводит против нашего государства. Поэтому нам приходится сражаться со всем НАТО, имея в виду поставки вооружений, а скажем прямо, и подготовку украинских военнослужащих, и массу других факторов", - пояснил политик.

По его словам, это "весьма и весьма сложная задача". "Поэтому совершенно очевидно, что мы должны сделать все, чтобы в этой войне мы победили, я в этом абсолютно уверен", - заключил Медведев.