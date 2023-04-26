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Интерфакс-АВН

Три российских десантных корабля провели учение со стрельбами у побережья Крыма

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Большой десантный корабль "Цезарь Куников"
Большой десантный корабль "Цезарь Куников".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Экипажи больших десантных кораблей (БДК) "Ямал", "Цезарь Куников" и "Орск" провели учение по постановке минных заграждений в одном из морских полигонов в акватории Черного моря, сообщил Черноморский флот.

"По условиям учения экипажи БДК осуществили постановку учебных морских мин на маршрутах возможных действий сил условного противника вблизи побережья Крыма", - сообщили в пресс-службе флота во вторник.

Там отметили, что экипажи БДК также выполнили артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, а также зачетные стрельбы "с целью уничтожения видимых береговых целей".

"В свою очередь тральные силы флота в составе морских тральщиков "Иван Голубец", "Ковровец" и "Георгий Курбатов" выполнили задачи по постановке тралов, осуществили разведывательный поиск и уничтожение участка минного заграждения", - сообщил флот.

Согласно сообщению, тральщики также провели учебные артиллерийские стрельбы.

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Страны
Россия
Продукция
Цезарь Куников
Проекты
Военные учения
ЧФ
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