Серийное производство беспилотника "Охотник" планируют начать в Новосибирске

Производить новейший российский ударный беспилотный летательный аппарат будет Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени В. П. Чкалова

НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Серийное производство тяжелого ударного беспилотника "Охотник" планируется начать в Новосибирске в течение двух лет.

Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

"Я думаю, что [серийный выпуск беспилотника] начнется через пару лет", - сказал Семка.

Производить новейший российский ударный беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" будет Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени В. П. Чкалова (филиал ПАО "Компания "Сухой"). Выкатка первого летного образца "Охотника" состоялась на НАЗ в декабре 2021 года.

В феврале 2022 года в органах власти ТАСС сообщали, что НАЗ проведет модернизацию производства со строительством нового корпуса для производства тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) С-70 "Охотник". В связи с этим планируется увеличить число рабочих мест в 1,5 раза, а сумма инвестиций составит порядка 2,5 млрд рублей.

Об "Охотнике"

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко рассказывал, что "Охотник" представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября 2019 года БЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57. В госкорпорации "Ростех" отмечали, что для "Охотника" создается новый наземный пункт управления.

НАЗ им. В. П. Чкалова основан в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны выпустил более 15 тыс. истребителей Як-7 и Як-9. Позже завод также был ориентирован на выпуск военной авиации. Основная его продукция - фронтовые бомбардировщики Су-34, завод также выпускает детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100.