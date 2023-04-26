Польша: итоги 2022 года свидетельствуют о масштабной милитаризации страны

ЦАМТО, 25 апреля. В связи с масштабной модернизацией Войска польского и милитаризацией страны в целом в стремлении стать ведущей военной державой в Европе, ЦАМТО посчитал целесообразным представить материал на эту тему.

Военные расходы Польши и планы модернизации Войска польского

Военные расходы Польши в 2023 году достигнут 4% ВВП, заявил 30 января 2023 года премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

На 2022 год оборонный бюджет Польши был запланирован на уровне 2,4% ВВП при стандарте для членов НАТО в 2%. На 2023 год первоначально было предусмотрено его увеличение до 3% ВВП (около 28 млрд. долл.).

"Война на Украине является поводом для того, чтобы вооружаться еще быстрее. Поэтому в этом году мы приложим беспрецедентные усилия – на польскую армию будет выделено 4% ВВП", – сказал М.Моравецкий.

"Это, быть может, будет максимальный уровень долевых расходов на оборону в процентах от ВВП среди всех стран-членов НАТО", – добавил он.

Кроме того, Польша создает многомиллиардный внебюджетный фонд для финансирования закупок вооружения для собственной армии, заявил 23 июня 2022 года вице-премьер правительства, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Мы согласовали финансовый план внебюджетного фонда поддержки Вооруженных сил. В 2022 году это будет 20 млрд. злотых (более 4,5 млрд. долл. по текущему курсу) в фонде поддержки Вооруженных сил, а в 2023 году – 49 млрд. злотых (более 11,1 млрд. долл.)", – сказал М.Блащак.

По словам министра, наполнение фонда будет происходить за счет займов и облигаций.

"Это внебюджетное финансирование обороны нашей страны. Это мощный фундамент для того, чтобы численно увеличивать Войско польское, чтобы развивать программу модернизации и оснащения Войска польского. Эти деньги будут предназначены на модернизацию Войска польского", – сказал М.Блащак.

Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО в Европе, заявил 25 июля 2022 года М.Блащак.

Ранее польские власти сообщали, что намерены довести общую численность армии до 400 тыс. человек. В последнее время Войско польское активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.

"Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска, – сказал М.Блащак. – Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Что касается артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства".

Одновременно Польша расширит базу ВВС США в Повидзе (Великопольское воеводство, центральная часть страны), сообщил 8 ноября 2022 года М.Блащак.

"В Повидзе расквартирована боевая авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache. Для этих вертолетов в течение нескольких лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов с одной стороны, с другой стороны топливная база, чтобы вертолеты могли действовать из Повидза, чтобы могли поддерживать польские силы и силы Североатлантического союза", – сказал М.Блащак.

Он отметил, что это не первые польские инвестиции в данную американскую базу. "В июне 2022 года с послом США Марком Бжезиньским в Повидзе мы начинали строительство склада боеприпасов. Так что, можно сказать, что Повидз становится военным комплексом, который готовится поддерживать польские силы и силы НАТО на восточном фланге Североатлантического союза", – сообщил М.Блащак.

По последней информации, в настоящее время в Польше расквартировано более 10 тыс. американских военнослужащих.

На создаваемых в Польше складах с вооружением стран НАТО будут храниться тысячи единиц военной техники, заявил 11 апреля 2023 года премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По словам М.Моравецкого, в республике создается "логистический тыл" восточного фланга НАТО. "В Повидзе и некоторых других местах в Польше будут складироваться несколько тысяч единиц военного оборудования НАТО. Это танки, БМП, разного рода вооружение, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО, если будет такая необходимость", – отметил он.

О вводе в строй базы материального обеспечения войск США в Повидзе Великопольского воеводства неделей ранее сообщил министр обороны Польши М.Блащак.

Польша также планирует разместить на своей территории европейский центр обслуживания американских танков Abrams, заявил 12 апреля 2023 года премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, посещая предприятие по производству танков Abrams в американском Аннистоне.

"До этого танки Abrams в Европе использовались американскими войсками. Но теперь мы становимся главным оператором этих танков в Европе. Также Румыния обдумывает возможную закупку танков Abrams. Мне важно разместить в Польше центр обслуживания и центр сервиса танков Abrams для всей Европы", – добавил он.

Кроме того, в планы Польши входит создание в стране производства боеприпасов для танков, вплоть до подкалиберных снарядов с сердечником из обедненного урана. В настоящее время в Польше производятся боеприпасы APFSDS с сердечником из вольфрамовых сплавов.

Польша как импортер вооружений по итогам 2022 года

Польша по итогам 2022 года занимает весьма скромное 14 место в мировом рейтинге по фактическому импорту ВиВТ в 2022 году. Однако в ближайшие годы Варшава очень резко нарастит импорт вооружений. Достаточно сказать, что в том же 2022 году Польша впервые в своей истории заняла первое место в мире по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ (20,274 млрд. долл.). Масштабные поставки вооружений Польше по импорту начались уже в 2023 году.

Следует отметить, что результат по 2022 году по пакету заказов на импорт ВиВТ является абсолютным рекордом для Польши в новейшей истории.

В целом по периоду 2019-2022 гг. Польша по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 2 место (в первую очередь, за счет результата в 2022 году).

Для сравнения: в 2019 году объем заключенных Польшей контрактов на импорт ПВН составил 1,025 млрд. долл., в 2020 году – 4,692 млрд. долл., в 2021 году – 588,4 млн. долл. В целом за последний 4-летний период Польша заключила контракты на импорт ПВН на сумму 26,943 млрд. долл. (7,89% мирового рынка, 2 место).

Потенциал Польши на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений (пока они входят в категорию "намерения"), решения по которым не были приняты в 2022 году (учтены итоги завершившихся тендеров, контракты по которым пока не подписаны; объявленные в 2022 году тендеры; проводившиеся в течение 2022 года тендеры, объявленные ранее и решения по которым пока не приняты; заявленные намерения по прямой закупке вооружений) по состоянию на конец декабря 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 34,930 млрд. долл. (2 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений). По этому показателю Польша уступает только Индии (89,936 млрд. долл., 1 место), значительно опережая Австралию (32,182 млрд. долл., 3 место).

Структура импорта ВиВТ Польши в 2015-2022 гг. и прогноз поставок на 2023-2026 гг. по сформированному портфелю заказов на начало 2023 г.

За 8-летний период (2015-2022 гг.) объем идентифицированного военного импорта Польши по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 5,929 млрд. долл.

За период 2015-2022 гг. Польша сформировала пакет заказов на импорт ПВН в объеме 33,362 млрд. долл. (здесь учтены только подписанные контракты; заявленные намерения по импорту не учитываются).

Следует отметить, что за последний 8-летний период пакет заключенных контрактов Польши на импорт ВиВТ в 5,6 раза превышает фактический импорт ВиВТ за тот же период времени. Польша стала единственной страной мира со столь значительным превышением пакета контрактов по сравнению с фактическим импортом ВиВТ. Это свидетельствует как о начавшемся масштабном перевооружении Войска польского, так и фактической милитаризацией страны.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Польшу в период 2015-2022 гг. занимают США – 2,344 млрд. долл. (39,53% польского оружейного рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 16,207 млрд. долл. (57,57%). Следует отметить, что объем заявленных намерений по прямой закупке Польшей американских вооружений больше, однако они здесь не учтены, поскольку контракты еще не подписаны.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Польшу в период 2015-2022 гг. занимает Италия – 1,014 млрд. долл. (17,1%). Сформированный в 2015-2022 гг. портфель заказов – 2,517 млрд. долл. (7,54%, третье место по пакету заказов в рейтинге).

Третье место в рейтинге поставщиков занимает Финляндия – 720 млн. долл. (12,14%). Портфель новых заказов – всего 27,3 млн. долл. (0,1%).

Последующие места занимают Южная Корея (4 место) – 696,6 млн. долл. (портфель заказов – 12,325 млрд. долл., с этим объемом Южная Корея вышла по пакету заказов на второе место среди крупнейших поставщиков вооружений Польше, уступив только США), Германия (5 место) – 306,3 млн. долл. (портфель заказов – 330 млн. долл., также 5 место), Великобритания (6 место) – 285 млн. долл. (портфель заказов – 320 млн. долл., также 6 место), Норвегия (7 место) – 161,8 млн. долл. (портфель заказов – 36 млн. долл., 10 место), Израиль (8 место) – 158,6 млн. долл. (портфель заказов – 194,6 млн. долл., 9 место), Франция (9 место) – 135 млн. долл. (портфель заказов – 320 млн. долл., 7 место) и Турция (10 место) – 67 млн. долл. (портфель заказов – 268 млн. долл., 8 место).

Поставки вооружений Польше в 2015-2022 гг. также реализовали (в порядке убывания объемов) Украина, Венгрия и Болгария.

В целом в 2015-2022 гг. Польша импортировала вооружение из 13 стран.

В 2023-2026 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений, объем импорта ВиВТ Польши, по оценке ЦАМТО, составит 35,114 млрд. долл. против 3,891 млрд. долл. в 2019-2022 гг. и 2,037 млрд. долл. в 2015-2018 гг. Имеются все признаки того, что рынок вооружений Польши в 2023-2026 гг. стремительно возрастет и в предстоящие 4 года (2023-2026 гг.) импорт вооружений Польши почти в 6 раз превзойдет объем импорта ВиВТ в предыдущий 8-летний период. То есть степень милитаризации Польши просто зашкаливает.

Согласно заявленным срокам по поставке вооружений, импорт ВиВТ Польши в 2023 году ЦАМТО оценивает (по текущему пакету) в сумму 7,075 млрд. долл., в 2024 году – 8,159 млрд. долл. в 2025 году – 7,332 млрд. долл. и в 2026 году – 12,547 млрд. долл.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2023-2026 гг. США с большим отрывом займут первое место на рынке вооружений Польши с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 19,676 млрд. долл. (56% от общего объема импорта ВиВТ Польшей в этот период) против 1,890 млрд. долл. в 2019-2022 гг. и 453,5 млн. долл. в 2015-2018 гг. Следует отметить, что это не все поставки, ожидаемые в период до 2026 года включительно. По ряду заявленных программ переговоры еще продолжаются. По части из них поставки будут реализованы до 2026 года, то есть итоговая доля США в 2023-2026 гг. еще более возрастет.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ВиВТ Польше в период 2023-2026 гг. занимает Южная Корея – 11,857 млрд. долл. (33,8% рынка). Южная Корея в части поставок вооружений за короткий промежуток времени стала вторым по значимости партнером Польши.

Третье место занимает Италия – 1,532 млрд. долл. (4,36%).

Заказы по поставке Польше ВиВТ в 2023-2026 гг. также имеют в порядке убывания объемов Франция (320 млн. долл.), Турция (201 млн. долл.), Великобритания (160 млн. долл.), Германия (159, 5 млн. долл.), Швеция (116 млн. долл.), Израиль (36 млн. долл.) и Норвегия (32,2 млн. долл.).

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы". В полном объеме (для подписчиков) материал опубликован в ежемесячном журнале "Мировая торговля оружием" №6, 2023 г.