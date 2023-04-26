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Военное обозрение

Украинские военные проходят подготовку на западной бронетехнике AMX-10RC и Oshkosh M-ATV7

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Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащие морской пехоты ВСУ проходят обучение на французских колесных танках AMX-10RC и американских бронемашинах Оshkosh M-ATV класса MRAP, поставленных в качестве западной военной поддержки киевскому режиму.

В настоящее время боевики ВСУ проходят боевую подготовку на западных образцах бронетехники, отрабатывая тактику их применения в боевых условиях.

Источник изображения: topwar.ru

Переданные украинской армии французские колесные танки AMX-10RC благодаря колесной формуле 6×6 обладают относительно высокой мобильностью. Машина оснащена системой гидропневматической подвески со сменным дорожным просветом и уклоном. Эта бронетехника предназначена для разведывательных задач, а также для осуществления огневой поддержки пехоты на поле боя.

Источник изображения: topwar.ru

В марте текущего года появились первые сообщения о поставках украинской армии американских бронемашин Oshkosh M-ATV класса MRAP. Ранее официальных сообщений от властей США о возможной передаче Украине бронетехники этого типа не было.

Oshkosh M-ATV представляет собой бронированный автомобиль с колесной формулой 4×4 класса MRAP. Этот бронеавтомобиль состоит на вооружении армии США и ряда других стран. Экипаж машины обычно - пять человек. Один из них – оператор оружия, которое может размещаться на крыше бронемашины. Это может быть пулеметная поворотная турель, на которой можно устанавливать пулемет 7,62 мм, гранатомет 40 мм или крупнокалиберный пулемет 12,7 мм Browning M2. Машина имеет V-образную форму днища, а в ее салоне установлены специальные сиденья, конструкция которых обеспечивает амортизацию, защищающую экипаж от взрывной волны. Бронемашина развивает скорость до 105 км/ч на шоссе.

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Страны
США
Украина
Продукция
AMX-10RC
M-ATV
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Проекты
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