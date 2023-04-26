Боррель: ЕС будет делать все возможное для усиления военной помощи Украине

Брюссель. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал "продолжать поддерживать украинскую оборону", в том числе поставками средств ПВО, танков и боевых самолетов, а также выполнить обязательство Брюсселя по боеприпасам.

"Более тысячи ракет были поставлены Украине, а также некое число снарядов, которое продолжает увеличиваться, но которое в ближайшие дни увеличится еще больше", - сказал глава дипломатии Евросоюза в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам, отметив, что не может называть конкретных цифр, поскольку данная работа продолжается.

Отвечая на вопрос о ходе выполнения Евросоюзом обещания обеспечить Украину боеприпасами, тогда как миллионная цель остается еще очень далекой и поставленные Киеву артиллерийские снаряды исчисляются пока лишь десятками тысяч, Боррель признал, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, обращавшийся к коллегам из ЕС по видеосвязи, высказывался в жесткой форме о состоянии поставок снарядов и ракет большого радиуса действия.