Войти
Интерфакс-АВН

Боррель: ЕС будет делать все возможное для усиления военной помощи Украине

359
0
0
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Брюссель. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал "продолжать поддерживать украинскую оборону", в том числе поставками средств ПВО, танков и боевых самолетов, а также выполнить обязательство Брюсселя по боеприпасам.

"Более тысячи ракет были поставлены Украине, а также некое число снарядов, которое продолжает увеличиваться, но которое в ближайшие дни увеличится еще больше", - сказал глава дипломатии Евросоюза в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам, отметив, что не может называть конкретных цифр, поскольку данная работа продолжается.

Отвечая на вопрос о ходе выполнения Евросоюзом обещания обеспечить Украину боеприпасами, тогда как миллионная цель остается еще очень далекой и поставленные Киеву артиллерийские снаряды исчисляются пока лишь десятками тысяч, Боррель признал, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, обращавшийся к коллегам из ЕС по видеосвязи, высказывался в жесткой форме о состоянии поставок снарядов и ракет большого радиуса действия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
25.04.2023
МИД Эстонии заявил, что ЕС сможет поставить Украине 1 млн единиц боеприпасов до конца года
25.04.2023
Глава МИД Финляндии призвал ускорить закупку боеприпасов для Украины
16.11.2022
Варшава обвинила Берлин в стремлении сменить власть в Польше
19.10.2022
В Словакии заявили о готовности направить инструкторов для обучения военнослужащих Украины
28.06.2022
Кипр подписал контракт на закупку шести вертолетов H-145M
30.11.2016
Военный Евросоюз в ответ Трампу и Путину
20.02.2016
Дмитрию Рогозину расширили космические перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 10:14
  • 2
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 10:05
  • 48450
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 05:13
  • 5
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 21:26
  • 58
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу